EdF : Après son rendez-vous manqué, Sarr rêve de l’Euro

Dans : Equipe de France.

Transféré de l’Olympique de Marseille au Bayern Munich lors du dernier mercato, Bouna Sarr aura un seul et unique objectif en 2021 : intégrer l’équipe de France pour disputer l’Euro.

Ces derniers mois, Bouna Sarr est entré dans la cour des grands. En rejoignant le Bayern dans le cadre d’un transfert de huit millions d’euros, le latéral droit a intégré le meilleur effectif d’Europe, celui qui a rayonné en Ligue des Champions la saison passée. En concurrence avec son compatriote Benjamin Pavard, le joueur de 28 ans essaye de tirer son épingle du jeu. Sollicité lors de huit matchs depuis le début de saison, avec trois passes décisives au total, l’ancien Marseillais souhaite poursuive sa progression dans les semaines à venir. Tout cela pour figurer dans la prochaine liste de Didier Deschamps.

« L’équipe de France ? Je travaille dur pour ce grand objectif. Je n’abandonnerai pas et je travaillerai tous les jours pour y arriver. Je pense que ce transfert m’aide, car chaque séance d’entraînement me rend plus fort et le club, dans son ensemble, est très concentré. L’Euro, ce serait le maximum. C’est à moi de me mettre en évidence aux yeux du sélectionneur pour qu’il ne puisse pas me laisser de côté. Après mon transfert au Bayern, ce serait le prochain rêve d’une vie qui se réaliserait », a lancé, sur le site du Bayern, Sarr, qui va devoir se faire une place à Munich pour postuler chez les Bleus. En tout cas, le sélectionneur le suit puisqu’il l’a appelé pour la première fois en novembre dernier, avant que Sarr ne déclare forfait à cause d’une blessure à une cuisse. Un rendez-vous manqué qu’il espère bien oublier en 2021.