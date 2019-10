EdF : Algérie-France et vite, Le Graët fait le forcing

Dans : Equipe de France, Foot Mondial.

L'équipe d'Algérie bénéficie d'une énorme cote de popularité en France, et on l'a encore constaté récemment puisque le stade Pierre-Mauroy s'est rempli jusqu'à la gueule et très rapidement pour le prochain match amical entre les Fennecs et la Colombie. Mais du côté de la Fédération Française de Football, on souhaite désormais pouvoir organiser un match entre les champions du monde français et les récents vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations de l'autre côté de la Méditerranée. Dans So-Foot, Noël Le Graët avoue en faire une priorité de ce match, 58 ans après la dernière affiche entre les deux pays en Algérie.

« J’ai vécu deux ans en Algérie, et c’est un pays que j’aime beaucoup. Je trouve invraisemblable que l’on n’arrive pas à se rencontrer. J’ai rendez-vous avec le nouveau président de la fédération algérienne, on va en parler, trouver une date. Il faut aussi avoir quelques garanties au niveau de la sécurité. Il est quand même inimaginable que 50 ans après, on en soit encore là. C’est un match qui peut faire avancer la politique, les relations entre les deux deux pays. Après, et même si personne ne nous le demande, il faudra avoir l’accord des deux gouvernements », prévient le président de la Fédération Française de Football, qui confie son désir de voir ce match se tenir depuis le début de son mandat...