EdF : 8 millions de maillots deux étoiles arrivent de Thaïlande

Accusé d’être présomptueux ou même d’être porte-poisse, Nike avait néanmoins lancé en amont la production de 20.000 maillots de l’équipe de France avec deux étoiles avant la finale de la Coupe du monde.

Ces exemplaires ont été réservés à la délégation et à quelques privilégiés, et le grand public n’a pour le moment rien eu. Cela ne devrait plus tarder, puisque des premiers arrivages en provenance de Pologne et de Turquie sont attendus en fin de semaine prochaine. Mais cela ne représente que quelques dizaines de milliers de maillots. Le gros de la production a été lancé dimanche dernier, au soir du titre mondial, par des sous-traitants de la firme américaine en Thaïlande. Quelques 37.000 ouvriers payés 180 euros par mois se sont attelés à produire 8 millions de maillots de l’équipe de France avec deux étoiles, révèle le Journal Du Dimanche.

Avec trois semaines de transport, les premiers arrivages sont attendus pour le début du mois d’août. Une véritable razzia est annoncée pour ce maillot deux étoiles, qui sera vendu 130 euros pièce dans les boutiques officielles. Une jolie culbute pour Nike, qui, selon le JDD, ne débourse au final que trois euros pour produire le maillot à l’unité.