EdF : 30.000 maillots Nike deux étoiles livrés cette semaine...et c'est tout

Dans : Equipe de France.

Exception faite des petits malins qui se sont fournis auprès de faussaires asiatiques, les supporters de l'équipe de France s'impatientent avant la mise en vente des maillots deux étoiles des Bleus. Si Nike a offert quelques tuniques à des VIP pour faire saliver tout le monde, le grand public est lui dans l'attente de la livraison en France de ces précieux maillots. Et selon Le Parisien, un premier contingent de 30.000 maillots tricolores des doubles champions du Monde devrait arriver ce jeudi dans les magasins de l'équipementier américain.

Un nombre largement insuffisant, et qui ne sera pas compensé très rapidement. En effet, le quotidien francilien affirme qu'il faudra ensuite attendre septembre, et les matches de l'équipe de France, pour voir les stocks de tuniques deux étoiles se remplir de manière plus conséquente. Pour rappel, ce maillot, dont le coût de fabrication et de livraison est estimé à 3 euros, sera vendu 85 euros en version replica et 140 euros pour le maillot authentique, avec autour de 10% du prix reversé à la Fédération Française de Football.