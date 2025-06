EdF ‍: 2 sur 10, Baticle s'est totalement planté

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

L'équipe de France a pris l'eau ce mercredi soir contre l'Allemagne en demi-finales de l'Euro. Les coupables sont désignés.

Récemment prolongé à son poste de sélectionneur des espoirs de l'équipe de France, Gérald Baticle avait fait un choix osé en changeant sa défense avant le match contre l’Allemagne. Une décision catastrophique à la vue de la prestation de Soungoutou Magassa, hors du coup en défense centrale et coupable sur les deux premiers buts encaissés face à l’Allemagne. Une relance compliquée et ratée sur le premier, une intervention timide et un mauvais placement sur le second, le joueur de l’AS Monaco est passé à travers et a hérité de la pire note du match dans L’Equipe avec un 2 sur 10. Dans la presse nationale, il a été élu systématiquement flop du match, alors que son expérience était mise en avant, puisqu’il avait notamment disputé une finale des Jeux Olympiques avec l’équipe de France de Thierry Henry il y a un an de cela.

La France n'a jamais convaincu dans cet Euro

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝗹’𝗮𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗿𝗲…

Les Bleuets s’inclinent 3-0 face à l’Allemagne en demi-finale de l’Euro Espoirs.#ALLFRA | #U21EURO pic.twitter.com/oWs7kirBNJ — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 25, 2025

Sur les réseaux sociaux, les commentaires ont été lapidaires, que ce soit envers le joueur forcément très peu inspiré lors de ce match, ou de Gérald Baticle qui avait changé sa défense et son milieu de terrain pour l’occasion. Les Bleuets disent donc adieu à l’Euro en demi-finale, et même si Soungoutou Magassa n’a pas été à son avantage, c’est l’ensemble de l’équipe tricolore qui a souvent été dans le dur lors de cette compétition, avec des retournements de situation spectaculaires, mais un jeu qui manque une nouvelle fois de maitrise et de collectif dans ces rendez-vous de fin de saison où les attentes sont grandes.