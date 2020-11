EdF : 19 ans, Wesley Fofana sprinte vers l'Euro 2021

Dans : Equipe de France.

Transféré de l’AS Saint-Etienne à Leicester City dans les derniers jours du mercato estival, Wesley Fofana a parfaitement réussi ses débuts en Angleterre.

Le 2 octobre dernier, Wesley Fofana est devenu le deuxième joueur le plus cher de l’histoire de Leicester, derrière Youri Tielemans. Recruté contre un chèque de 35 millions d’euros par le club anglais, le défenseur central est déjà en train de répondre aux attentes placées en lui. Titulaire dans la charnière centrale de Brendan Rodgers, le joueur de 19 ans a déjà participé à quatre matchs de Premier League et à trois rencontres d’Europa League. Autant dire que Fofana fait partie des meubles à Leicester. Mais l’ancien joueur de l’ASSE ne veut pas s’arrêter en si bon chemin, avec notamment l’équipe de France en ligne de mire.

« L'équipe m'a mis à l'aise, je me sens bien, mes performances sont encore plus mises en avant. La saison va être encore longue. Il y a encore beaucoup de matchs. Je n'ai rien fait encore, je dois continuer à bosser, à prouver. J'espère mettre l'Angleterre à terre. Même s'il y a la barrière de la langue, j'ai réussi, le coach me fait confiance, me donne beaucoup de responsabilités, je suis prêt à les accepter. L’équipe de France ? C'est un objectif d'atteindre, l'équipe de France. Il y a beaucoup de concurrence, mais je vais tout faire pour y arriver », a lâché, sur Téléfoot, Fofana, qui espère toquer à la porte de Didier Deschamps d’ici à l’Euro 2021, même si Kurt Zouma (Chelsea) et Dayot Upamecano (RB Leipzig) ont une avance sur lui derrière l’incontournable Raphaël Varane.