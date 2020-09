EdF : 100 % des joueurs testés négatifs au Covid-19

Dans : Equipe de France.

Lundi, les 23 joueurs convoqués par Didier Deschamps pour les matchs contre la Suède et la Croatie avaient rendez-vous pour le début du stage à Clairefontaine.

Sans surprise et en toute logique, les contacts avec les supporters et la presse seront quasiment réduits à néant durant cette trêve internationale afin de limiter les risques d’infection au Covid-19. Après s’être mis sous cloche à Clairefontaine, 100 % des joueurs de l’Equipe de France, de l’Equipe de France espoirs ainsi que l’ensemble du staff des deux équipes ont été testés. Selon les informations rapportées par Loïc Tanzi, reporter pour RMC, aucun malade n’est à signaler. C’est donc dans des conditions optimales que Didier Deschamps va pouvoir préparer les matchs face à la Suède (samedi) et la Croatie (mardi) en Ligue des Nations. Pour rappel, Paul Pogba a lui été testé positif au Covid-19, avant le rassemblement de ce lundi. L'annonce avait été faite jeudi et Didier Deschamps a ainsi pris la décision de convoquer le Rennais Eduardo Camavinga pour palier cette absence. Même chose pour Houssem Aouar, remplacé ensuite par Nabil Fékir.