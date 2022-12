EdF : 10.000 supporters font la fête aux Bleus à la Concorde

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Nonobstant un horaire tardif et une météo digne du mois de décembre, près de 10.000 supporters de l'équipe de France sont venus saluer Hugo Lloris et ses coéquipiers 24h après la défaite en finale du Mondial contre l'Argentine.

A ceux qui disent que seule la victoire est belle, quelques milliers de fans tricolores ont prouvé le contraire ce lundi soir sur la place de la Concorde. Alors que la communication autour de cet accueil pour remercier l'équipe de France a tourné a tragi-comique, Noël Le Graët étant contredit par son propre service de communication, c'est avec plus d'une heure de retard sur l'horaire prévu que Didier Deschamps et ses joueurs sont apparus sur le balcon de l'hôtel Crillon afin de saluer les 10.000 personnes présentes malgré l'énorme déception engendrée par le défaite en finale du Mondial 2022. Une véritable ovation a été réservée aux finalistes malheureux, lesquels ont apprécié pendant près de 20 minutes ce moment de chaleur populaire, même si à la descente du Boeing d'Air France, en retard, en provenance du Qatar, les mines étaient plus sombres, à l'image d'un Didier Deschamps clairement encore marqué. Après ce moment de partage, et un super rôle d'ambianceur d'Olivier Giroud, les joueurs vont désormais pouvoir prendre des vacances méritées avant de retrouver les différents championnats européens, dont la Ligue 1.