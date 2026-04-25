L'OL à 15h, pourquoi c'est une idée de génie

Combien Barcola a fait de matchs depuis le début de saison ? Il est un titulaire de L.E et il a comme adversaire direct à son poste un des meilleurs attaquants d'Europe en la personne de Kvara
105 millions ! Ils peuvent le garder
3 jours de recuperation c'est courant
Lee est un tres bon joueur mais pas suffisant pour etre titulaire .Il est par contre tres utile comme Ramos dans la rotation et les rentrees à la 60 eme
Bon voyage
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|66
|29
|21
|3
|5
|65
|25
|40
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|54
|30
|16
|6
|8
|49
|34
|15
|54
|30
|16
|6
|8
|45
|30
|15
|53
|30
|15
|8
|7
|52
|41
|11
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|50
|30
|15
|5
|10
|52
|45
|7
|43
|29
|12
|7
|10
|46
|37
|9
|41
|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|30
|9
|11
|10
|40
|46
|-6
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|34
|30
|9
|7
|14
|26
|40
|-14
|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|30
|5
|10
|15
|25
|39
|-14
|20
|30
|4
|8
|18
|25
|49
|-24
|15
|30
|3
|6
|21
|27
|66
|-39
Loading
Le Groupama Stadium sera bien garni samedi pour OL - Auxerre leprogres.fr/sport/2026/04/…