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Groupama Stadium

L'OL à 15h, pourquoi c'est une idée de génie

OL25 avr. , 10:00
parMehdi Lunay
1
En raison d'un concert de rap organisé à proximité du Groupama Stadium samedi, le match Lyon-Auxerre a été avancé à 15h au lieu de 17h. Un horaire inhabituel qui fait pourtant les affaires des dirigeants lyonnais.
Les horloges lyonnaises seront avancées de deux heures ce samedi. Aucun rapport avec le passage à l'heure d'été vieux d'un mois. C'est un changement dans la programmation de l'Olympique Lyonnais qui explique cela. Les Gones recevront Auxerre à 15h ce samedi au lieu de 17h comme c'est l'habitude pour l'affiche diffusée par beIN Sports. La faute à un concert de rap qui débute à 19h30 à la LDLC Arena, juste à côté du Groupama Stadium. Pour des raisons de sécurité, les pouvoirs publics ne voulaient pas que les deux évènements aient lieu simultanément ou presque.

Une belle affluence pour l'OL à 15h

Si un match en plein après-midi ne réjouit pas les joueurs avec le retour de la chaleur, le public lyonnais n'est pas mécontent. Selon Le Progrès, l'OL va réaliser une affluence remarquable contre l'AJA. 50 000 personnes sont attendues dans les tribunes du Groupama Stadium. Un chiffre qui dépasse nettement les rencontres récentes du dimanche soir. Contre Lorient le 12 avril, ils n'étaient que 43 551 spectateurs. Face au Paris FC le 8 mars, l'affluence se limitait à 42 148 personnes.
Seule la réception de Monaco a fait mieux avec 56 000 spectateurs. C'était un choc attendu certes, mais le match était déjà programmé à 15h le dimanche 22 mars dernier. Le public rhodanien est donc plus réceptif en journée qu'en soirée, même si un artifice a sans doute aidé le club. En effet, ce OL-Auxerre célèbrera la gastronomie avec des animations et des dégustations dès le samedi matin. Les fins gourmets lyonnais n'ont pas laissé passer leur chance. Leur digestion sera meilleure avec un beau succès de Lyon en fin d'après-midi.
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63302037603228
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Brest
3830108124147-6
11
Paris
3830911104046-6
12
Toulouse
3730107134142-1
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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