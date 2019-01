Devant Griezmann et Di Maria, Matuidi est le grand gagnant de 2018

Dans : Equipe de France, Serie A, Foot Europeen.

Compte tenu de son profil, Blaise Matuidi n’est pas le genre de joueur auquel on pense au moment de décerner les récompenses.

Pas de passement de jambe ni d’accélération foudroyante, le milieu de terrain est plutôt un travailleur, un homme de l’ombre. Et visiblement, ses entraîneurs apprécient puisque le milieu de la Juventus Turin et de l’équipe de France est régulièrement aligné… avec beaucoup de succès à la clé. La preuve avec cette statistique assez inattendue : en club et en sélection, toutes compétitions confondues, Matuidi est le joueur ayant remporté le plus de matchs en 2018, annonce le Daily Mail.

Le Français a en effet terminé 48 rencontres avec la victoire en poche. C’est plus que son compatriote Antoine Griezmann et son ancien coéquipier du Paris Saint-Germain Angel Di Maria, vainqueurs à 45 reprises l’année dernière. Suivent ensuite Roberto Firmino et Ivan Rakitic avec 44 victoires. Certains diront que Matuidi, champion d'Italie puis champion du monde, a eu la chance d’être au bon endroit au bon moment, mais cette stat n’est sûrement pas due au hasard.