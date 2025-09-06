Désiré Doué quitte l'équipe de France

Touché à un mollet lors du match des Bleus vendredi soir contre l'Ukraine, Désiré Doué a quitté l'équipe de France et ne sera donc pas présent pour le match contre l'Islande, mardi soir au Parc des Princes. Après le forfait d'Ousmane Dembélé, c'est un nouveau coup dur pour Didier Deschamps, mais également pour le PSG qui va récupérer ses deux joueurs blessés.
Après Dembélé, Désiré Doué quitte aussi les Bleus, touché à un mollet 🤕— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 6, 2025
Coup dur pour la France et le PSG qui perdent deux attaquants 💥 pic.twitter.com/A4EFfJyTYm