Désiré Doué quitte l'équipe de France

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Touché à un mollet lors du match des Bleus vendredi soir contre l'Ukraine, Désiré Doué a quitté l'équipe de France et ne sera donc pas présent pour le match contre l'Islande, mardi soir au Parc des Princes. Après le forfait d'Ousmane Dembélé, c'est un nouveau coup dur pour Didier Deschamps, mais également pour le PSG qui va récupérer ses deux joueurs blessés.