Deschamps viré en 2024, le scénario choc

Quelques jours après la finale du Mondial 2022 perdue face à l'Argentine, Didier Deschamps a prolongé son contrat avec l'équipe de France jusqu'en 2026. Mais le départ de Noël Le Graët redistribue les cartes.

Le 11 janvier dernier, au moment d’annonce « la mise en retrait de ses fonctions de président » de Noël Le Graët, le comité exécutif de la FFF « a validé à l’unanimité la prolongation de contrat de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. » Quelques jours avant, et sans en débattre avec personne, celui qui était encore le patron de la Fédération Française de Football avait signé un accord avec le sélectionneur national afin que ce dernier reste à son poste jusqu’au Mondial 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Alors que l’on était en plein débat sur la possibilité que Zinedine Zidane s’installer sur le banc des Bleus après la défaite de Kylian Mbappé et ses coéquipiers après une finale du Mondial 2022 dantesque au Qatar face à l’Argentine. La façon de faire de NLG avait choqué pas mal de monde, et forcément, au lendemain de la démission de Le Graët, le boomerang revient en force vers Didier Deschamps.

Deschamps proche de Le Graët à la FFF

Proche de Noël Le Graët, ce dont il ne s’est jamais caché, le sélectionneur des Bleus sait qu’après la dernière Coupe du Monde, certains auraient voulu un changement à la tête de l’équipe de France, mais l’ancien président de la FFF a rapidement fermé la porte. Cependant, à l’heure où Corinne Diacre est très clairement menacée à la tête des Bleues, avec cette fois l’entrée dans la bataille des joueuses, l’avenir tricolore de Didier Deschamps n’est plus si clair que cela, même si DD peut compter sur le soutien de son vestiaire. Plus que la décision de le maintenir à son poste, c’est surtout le fait que Le Graët signe un chèque en blanc jusqu’en 2026 à Deschamps qui interpelle, alors que d’ici là l’équipe de France disputera sauf catastrophe l’Euro 2024. Au point que la Fédération Française de Football pourrait revenir sur cet accord pourtant validé il y a deux mois.

La Fédération Française de Football et Noël Le Graët, son président, sont heureux d’annoncer la prolongation de 𝗗𝗶𝗱𝗶𝗲𝗿 𝗗𝗲𝘀𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝘀 à la tête de l’Équipe de France jusqu’au mois de juin 𝟮𝟬𝟮𝟲 ✍️



Malgré le soutien d’un Comex, qui pourrait rapidement sauter lors des prochaines élections à la FFF, le risque existe de voir l’Euro 2024 devenir un juge de paix pour Didier Deschamps. « S'il bénéficie aujourd'hui d'excellents résultats avec les Bleus (champion du monde en 2018, finaliste en 2022), Deschamps ne semble plus aussi indéboulonnable. Alors que l'Euro 2024 approche, un nouvel échec dans la compétition pourra-t-il être fatal, à deux ans de la fin de son contrat ? Sans la confiance aveugle de Le Graët, il n'est pas inimaginable que les résultats seront plus scrutés et décisifs pour décider de l'avenir de DD », explique Gabriel Baldi, journaliste pour Eurosport, qui est convaincu que le coach des Bleus peut sauter en cas d'échec dans un an et demi en Allemagne. Des doutes qui arrivent au moment où le nom de Didier Deschamps a été évoqué, avec ceux de Zinedine Zidane e Michel Platini, pour éventuellement pendre du galon à la FFF et pourquoi pas les commandes.