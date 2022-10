Deschamps torpillé par Benzema, son complice fait exploser la toile

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Karim Benzema a savouré son Ballon d'Or, ce lundi à Paris. Lors de son discours, un passage n'est pas passé inaperçu, et Didier Deschamps en a pris pour son grade.

Ce lundi, c’était le jour de Karim Benzema. L’attaquant français a comme prévu reçu la plus prestigieuse des récompenses individuelles dans le monde du football, avec le Ballon d’Or. Le premier de sa carrière, alors qu’il était pendant des années impossible de détrôner Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Un trophée qui met en avant les qualités du joueur du Real Madrid bien évidement, ses titres remportés, mais aussi sa progression constante, sa science du jeu collectif et sa régularité, pour un attaquant qui n’a pas eu un parcours linéaire. Critiqué et sifflé à ses débuts au Real Madrid, il a patiemment pris le rôle de lieutenant de Cristiano Ronaldo avant d’exploser sous les projecteurs.

Deschamps qui attend le remerciement de Benzema et qui se rapelle de l’avoir boycotté mdr #BallonDor pic.twitter.com/cthp6miCYO — HakaiShin 🐺🏴‍☠️ (@JustWhrite) October 17, 2022

Pendant longtemps également, même en étant très performant avec le Real Madrid, il n’a pas pu être un prétendant sérieux au Ballon d’Or car il ne jouait plus en équipe de France. La fameuse affaire de la sextape de Mathieu Valbuena a provoqué sa longue mise à l’écart. Et même si la réconciliation a eu lieu avec Didier Deschamps, KB9 n’oublie pas cette période. Micro au main devant le parterre de stars du monde du football ou d’ailleurs, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais est revenu sur cette période délicate pour lui. « J’ai eu des moments difficiles dans ma carrière comme quand je n’étais pas pris en sélection nationale, où je n’ai rien lâché », a souligné Benzema au moment de revenir sur sa carrière. Et au moment où le « Nueve » a prononcé ces mots, le réalisateur a profité de cette mise en avant pour effectuer un zoom complice et impitoyable sur Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus a provoqué sa mise à l’écart pendant six ans, l’empêchant forcément d’être dans le groupe lors de la Coupe du monde 2018, avec le sacre qui en a découlé.

Deschamps n'avait pas à être remercié

Benzema ne doit RIEN à Deschamps. Il l’a forcé à le sélectionner. C’est son travail qui l’a ramener dans la sélection. Pas de remerciements inutiles. #Benzema #BallonDor — Ousmane (@gallebab) October 17, 2022

Un gros plan bien ciblé qui a fait réagir les suiveurs de la retransmissions et qui rappelle que les images sont parfois sans pitié. « Le gros zoom sur Didier Deschamps quand Karim a dit qu’il était pas sélectionné, le caméraman sait ce qu’il fait », « Le caméraman qui zoome sur Le Graët et Deschamps au bon moment, Masterclass » ont résumé les suiveurs, alors que le discours de Benzema a aussi fait réagir. Puisque l’attaquant des Bleus a remercié beaucoup de monde, comme son club, l’OL et Aulas, sa famille et ceux qui l’ont accompagné pendant sa carrière, sans dire un mot sur Didier Deschamps et Noël Le Graët. « Pas un mot pour Didier Deschamps et Noël Le Graët alors qu’il a cité tout le monde tu mérite un 2eme ballon d’or », « Il a remercié toute la terre sauf deschamps et le graet ptdrrrrr le boss », se sont esclaffés les internautes, pour qui Benzema avait le droit de prendre une petite revanche à cette occasion.