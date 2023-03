Deschamps rassuré, Samba adore le banc des Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Convoqué pour la première fois en équipe de France, Brice Samba savoure ses débuts en sélection. Le gardien du Racing Club de Lens ne connaît pas encore sa place dans la hiérarchie de Didier Deschamps. Mais le nouveau venu acceptera le choix du sélectionneur sans broncher.

Didier Deschamps n’a pas laissé durer le faux suspense. Après le départ d’Hugo Lloris, c’est Mike Maignan qui gardera la cage de l’équipe de France. Le sélection tricolore a publiquement confirmé son choix, sans préciser la suite de la hiérarchie. Alors qui d’Alphonse Areola ou de Brice Samba sera le gardien numéro 2 ? Le portier du Racing Club de Lens n’a pas encore la réponse. Mais peu importe le choix du coach, l’ancien Marseillais l’acceptera volontiers.

𝑻𝒓𝒂𝒗𝒂𝒊𝒍 𝒆𝒕 𝒔𝒐𝒖𝒓𝒊𝒓𝒆𝒔 pour nos 3 gardiens 🧤 pic.twitter.com/maAv0Xd5rY — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 22, 2023

« Numéro 2 ou 3 ? Je suis déjà très heureux d'être ici, a savouré le Lensois en conférence de presse. C'est un privilège d'être en équipe de France. Mon rôle n'a pas d'importance, je suis là pour continuer d'apprendre tout d'abord. Quand on connaît mon vécu, mon passé, c'est une grande chance d'être ici. Le rôle qui sera défini pour moi, je le prendrai à 10 000% ! Ce n'est pas ça le plus important. » Dans les deux cas, Brice Samba sera chargé de mettre le titulaire Mike Maignan dans les meilleures conditions.

Tous derrière Maignan

« On sait tous ce que Mike a réalisé de par sa régularité et ses performances au Milan AC. Ce qu'on peut lui apporter, c'est le soutenir au mieux. Moi qui suis passé par toutes ces positions de gardien, et qui suis numéro 1 en club, je sais très bien à quel point le soutien est important pour le gardien numéro 1. On est tous ensemble pour qu'il soit le meilleur possible. (...) En tout cas je vais me donner les moyens de rester le plus longtemps possible et d'apporter ma pierre à l'édifice », a annoncé celui qui a dépassé le Nantais Alban Lafont dans l’esprit de Didier Deschamps.