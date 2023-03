Deschamps ne laissera pas Dugarry salir France 98

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

De retour dans les médias, Christophe Dugarry est revenu sur sa relation avec Didier Deschamps. Le consultant accuse le sélectionneur tricolore de s’être éloigné du groupe France 98. Ce que dément le technicien.

Le retour de Christophe Dugarry n’est pas passé inaperçu. Avec son célèbre franc-parler, le consultant de RMC a vite retrouvé son style offensif, notamment au moment d’évoquer le cas Didier Deschamps. L’ami de Zinedine Zidane, qui milite pour un changement de coach à la tête des Bleus, a accusé le sélectionneur d’avoir rompu toute relation avec le groupe France 98.

« France 98 ne s’est jamais détaché de Deschamps, c’est Deschamps qui s’est détaché de France 98, regrettait Christophe Dugarry. Mais il n’y a pas de problème entre Deschamps et France 98. Il y a un problème Deschamps-Dugarry, parce qu’on ne s’apprécie pas, c’est tout. » Surpris par cette accusation, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille a démenti avec autorité.

Deschamps s'agace

« On ne touche pas à France 98 ! C’est un collectif qui a permis de rassembler tout un pays. Ne comptez pas sur moi pour en faire une machine à diviser, s’est agacé Didier Deschamps dans les colonnes du Parisien. Certains participent aux rassemblements quand il y en a, d’autres non et ça ne doit regarder que nous. Certains sont amenés à s’exprimer dans les médias, d’autres sont en retrait. Mais je croise et j’échange avec la plupart des joueurs de cette génération. France 98 va bien. »

Quant à sa relation avec Zinedine Zidane, là non plus, Didier Deschamps ne voit aucune tension même si l’ex-meneur de jeu convoite son poste. « Le contexte a entraîné une rivalité sportive entre nous. Ce n’est pas moi ni lui qui l’avons créée. Je n’ai pas de problème avec ça. A partir de moment où le respect existe entre nous, c’est l’essentiel », a calmé le sélectionneur de l’équipe de France, uniquement en conflit avec Christophe Dugarry.