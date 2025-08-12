Deschamps est incroyable, Dugarry et Le Guen le font vomir

Dans : Equipe de France.

Par Quentin Mallet

Souvent critiqué malgré un bilan remarquable à la tête de l'équipe de France, Didier Deschamps peut compter sur le soutien de Marius Trésor. Le légendaire défenseur français l'a défendu contre les jaloux.

« Extraordinaire ». C'est l'adjectif qui qualifie parfaitement Didier Deschamps selon les dires de Marius Trésor. Arrivé à la tête de l'équipe de France en 2012 pour la relever d'une mauvaise passe interminable, l'ancien entraineur de l'OM a très rapidement fait fort. Quart de finaliste à la Coupe du monde 2014 après un parcours remarqué, il échoue en finale de l'Euro 2016 en France avant de s'offrir un sacre mondial en 2018. Un exploit qu'il a failli réitérer en 2022 avant d'échouer aux tirs au but face à l'Argentine. Sur le papier, c'est un parcours inspirant, mais dans le jeu, Didier Deschamps s'attire encore et toujours de nombreuses critiques. Un état de fait que Marius Trésor a du mal à comprendre. Dans une interview accordée au Figaro, l'ancien défenseur central des Bleus est monté au créneau pour défendre l'actuel sélectionneur tricolore.

« Le bilan parle pour lui. Il est extraordinaire »

« Entendre encore des critiques malgré le palmarès qu’il a avec cette équipe de France… J’ai du mal à comprendre. En 2018, j’avais écouté une émission avec des anciens entraîneurs, dont Paul Le Guen ou encore Guy Roux, et Christophe Dugarry. Ce qu’ils ont mis à Deschamps… Le mec était qualifié en demi-finale du Mondial, pouvait viser une finale et tout le monde le descendait avec une facilité déconcertante. Je me rappelle Le Guen qui disait que Deschamps faisait une sélection à son image. Ça m’a rendu dingue ! C’est simplement de la jalousie parce que, eux, ils n’arriveront jamais à faire ce qu’a fait Didier. Le bilan parle pour lui. Il est extraordinaire », a lâché Marius Trésor pour défendre DD.

L'occasion pour l'ancienne gloire de l'OM et des Girondins de Bordeaux d'évoquer la passation de pouvoir avec Zinedine Zidane. « Quant à Zidane, son probable successeur, quand on voit son palmarès en club, je me dis pourquoi pas. Il a gagné trois fois la Ligue des champions avec le Real. Il connaît parfaitement le football », a-t-il conclu. En tout cas, malgré les nombreuses critiques à son égard, Didier Deschamps a toujours des partisans. Et pas des moindres.