Deschamps en repérage au Qatar, la France sera avantagée

Dans : Equipe de France.

Par Nicolas Issner

Didier Deschamps, son staff et Noël Le Graët se sont rendus à Doha en marge du tirage au sort des phases de poule de la Coupe du monde 2022 qui aura lieu ce vendredi à 18h. Mais ce n'est pas tout puisque le sélectionneur a d'autres missions lors de son séjour au Qatar.

Ce vendredi en fin de journée, l'Équipe de France saura quels seront ses premiers adversaires à la Coupe du monde 2022 (21 nov-18 dec). Pour l'occasion, Didier Deschamps et le Président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, ont fait le voyage. Après une large victoire, (5-0), des Bleus acquise en terres lilloises face à l'Afrique du Sud, les deux représentants du football français ont pris l'avion pour Doha ce mercredi. En attendant ce fameux tirage au sort, l'heure n'est pas au tourisme puisque le patron de la FFF participe au 72e congrès de la FIFA ce jeudi tandis que le sélectionneur de l'Équipe de France aura pour mission de visiter des camps de base pour les Bleus. Un casse tête dans un État 1477 fois plus petit que la Russie, dernier pays hôte en 2018 du Mondial remporté par les Bleus. Environ 70 kilomètres séparent les deux stades qataris les plus éloignés et chaque déplacement sera effectué en bus et non en avion.

Éviter le fiasco de l'Euro 2020

Didier Deschamps et Noël Le Graët seront à Doha demain soir pour suivre le tirage au sort des groupes de la Coupe du Monde 2022.



Le sélectionneur va visiter différents camps de base.



(RMC)https://t.co/V89r76y5yB pic.twitter.com/4fnOchn2nN — BeFoot (@_BeFoot) March 31, 2022

Lors de son petit séjour qatari, Didier Deschamps a trois visites de camps de base au programme. L'un se trouve dans la ville de Doha, les deux autres sont un peu plus à l'ouest de la capitale. Trouver le camp de base idéal a toute son importance pour Didier Deschamps, que ce soit pour une question de bien-être de son groupe et de récupération entre les matchs. Le but étant aussi de ne pas répéter le fiasco face à la Suisse lors de l'Euro 2020. Pendant cette compétition organisée dans onze villes européennes, les Bleus ont eu plusieurs camps de base dont leur fief de Clairefontaine et enchaînaient les déplacements (Allemagne, Hongrie et Roumanie). L'un des causes parfois avancée pour cette élimination précoce en huitième de finale contre la Suisse, alors que les Tricolores avaient du loger en plein centre ville de Bucarest. En tant que championne du monde, l'Équipe de France ne logera pas n'importe où. « Chaque lieu comprend un hôtel et deux terrains dont les pelouses seront totalement refaites d'ici l'automne prochain. Les sélections n'auront pas la possibilité de changer ce package en optant pour d'autres terrains d'entraînement, par exemple. Il faut prendre l'offre couplée. La France aura peut-être un camp de base plus privatisé que d'autres équipes, qui seront dans des étages d'hôtel dans Doha. C'est le privilège du champion du monde en titre » a annoncé un dirigeant proche de la FIFA au quotidien L'Équipe. La décision finale appartiendra à Noël Le Graët et sera révélée mi-avril.