Ousmane Dembélé

Dembélé et les Bleus assument leur statut

Equipe de France26 juin , 23:05
parEric Bethsy
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Grâce à un triplé de Dembélé, l’équipe de France s’est logiquement imposée (1-4) face à une sélection norvégienne totalement remaniée. Les Bleus terminent en tête du groupe I et disputeront leur seizième de finale du Mondial mardi (23h).
Un nul suffisait pour assurer la place de leader du groupe, mais l’équipe de France n’a pas calculé. Pour s’assurer un seizième plus abordable, et sans doute pour leur sélectionneur Didier Deschamps, absent en raison du décès de sa mère, les Bleus ont fait le travail contre une sélection norvégienne totalement remaniée (1-3). Même s’il a touché la barre après seulement 22 secondes de jeu, Mbappé n’a pas été le héros de la soirée.
Le costume revient incontestablement à Dembélé qui, après son but inscrit face à l’Irak, a encore mieux répondu aux critiques avec un triplé ! Son festival a commencé avec un enchaînement vu et revu : feinte de frappe et missile croisé (7e) ! Puis le Parisien a remis ça à deux reprises, à chaque fois avec un enroulé du pied gauche aux 20e et 32e minutes, alors que le Norvégien Aasgaard (21e) avait ramené le score à 1-2 après une erreur d’Upamecano. Preuve que les Bleus n’ont pas fait le match parfait. D’ailleurs, les Français étaient bousculés en début de deuxième période.

Maignan stoppe un penalty

Suite à la faute de Théo Hernandez sur Bobb, il fallait l’arrêt de Maignan sur le penalty de Strand Larsen (50e) pour empêcher une nouvelle réduction du score. Un but norvégien aurait peut-être réveillé les vice-champions du monde au ralenti durant ce deuxième acte, mais qui finissaient tout de même par alourdir le score grâce à la tête de Doué (90e+4). Score final 1-4, la France termine en tête du groupe et jouera son seizième mardi (23h) contre un adversaire encore méconnu.
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Derniers commentaires

Dembélé et les Bleus assument leur statut

Tu le fais exprès... ou tu es toujours aussi con à longueur de temps ? Mdr

Dembélé et les Bleus assument leur statut

Il a bien marqué trois but pour l'Equipe de France. On notera le rôle important de Kylian Mbappé et Michael Olise. Bref... l'Equipe de France va vraisemblablement rencontré La Suède.

La France a 98 % de chances de jouer la Suède en 16e

On a presque nos seizièmes , huitièmes et quarts Allemagne / Paraguay France / Suede Afrique du Sud / canada pays bas / Maroc

Norvège-France : Les compos (21h sur M6 et beIN Sports 1)

Les votes sont truqués depuis fort longtemps. Le Ballon ne vaut plus depuis au moins 20 ans.

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Tu n'es même pas capable de savoir ce que fait Al-Khelaïfi. Mdr Depuis décembre 2024, Nasser Al-Khelaïfi est le Président de la Fondation EFC et représente l’EFC au comité exécutif de l’UEFA. Depuis octobre 2025, Nasser Al-Khelaïfi représente aussi l’EFC au Conseil de la FIFA. Et après... le PSG "remporte" deux Champions League. ^^ C'est fou comme les coincidences peuvent arrivées. Mdr

Norvege France Les Compos 21h Sur M6 Et Bein Sports 1

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