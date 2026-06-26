Dembélé et les Bleus assument leur statut

Grâce à un triplé de Dembélé, l’équipe de France s’est logiquement imposée (1-4) face à une sélection norvégienne totalement remaniée. Les Bleus terminent en tête du groupe I et disputeront leur seizième de finale du Mondial mardi (23h).

Un nul suffisait pour assurer la place de leader du groupe, mais l’équipe de France n’a pas calculé. Pour s’assurer un seizième plus abordable, et sans doute pour leur sélectionneur Didier Deschamps, absent en raison du décès de sa mère, les Bleus ont fait le travail contre une sélection norvégienne totalement remaniée (1-3). Même s’il a touché la barre après seulement 22 secondes de jeu, Mbappé n’a pas été le héros de la soirée.

Le costume revient incontestablement à Dembélé qui, après son but inscrit face à l’Irak, a encore mieux répondu aux critiques avec un triplé ! Son festival a commencé avec un enchaînement vu et revu : feinte de frappe et missile croisé (7e) ! Puis le Parisien a remis ça à deux reprises, à chaque fois avec un enroulé du pied gauche aux 20e et 32e minutes, alors que le Norvégien Aasgaard (21e) avait ramené le score à 1-2 après une erreur d’Upamecano. Preuve que les Bleus n’ont pas fait le match parfait. D’ailleurs, les Français étaient bousculés en début de deuxième période.

Maignan stoppe un penalty

Suite à la faute de Théo Hernandez sur Bobb, il fallait l’arrêt de Maignan sur le penalty de Strand Larsen (50e) pour empêcher une nouvelle réduction du score. Un but norvégien aurait peut-être réveillé les vice-champions du monde au ralenti durant ce deuxième acte, mais qui finissaient tout de même par alourdir le score grâce à la tête de Doué (90e+4). Score final 1-4, la France termine en tête du groupe et jouera son seizième mardi (23h) contre un adversaire encore méconnu.