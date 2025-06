Dembélé Ballon d'Or ‍? Mbappé et Deschamps traînent les pieds

Dans : Equipe de France.

Par Nathan Hanini

Avec la finale de Ligue des champions désormais terminée, le monde du ballon rond se tourne désormais vers la Ligue des Nations et la Coupe du monde des clubs. Les deux dernières étapes qui pourront influencer les votes du ballon d’or. En attendant, la communication de certains membres de l’Équipe de France pose question.

La France retrouvera-t-elle un ballon d’or ? Après Karim Benzema en 2022, Ousmane Dembélé semble être le favori pour cette édition 2025. La question a été posée cette semaine aux joueurs de l’Équipe de France. Certains sont restés évasifs comme le sélectionneur Didier Deschamps. Une communication qui passe mal pour le journaliste Walid Acherchour. Sur le plateau du Winamax FC, le journaliste fustige l’attitude de certains cadres et du sélectionneur.

« Toutes les sorties sont dingues, celle de Deschamps en premier. Le manque de cohérence, l’analyse à géométrie variable quand on a vu les précédentes années sont à mourir de rire, » explique-t-il avant de poursuivre. Kylian Mbappé, son grand ami Ousmane Dembélé qui l’a suivi pendant énormément de temps, on sait qu’ils ont une affinité incroyable. J’espère qu’il va le dire « Je n’ai jamais fait ce qu’il a pu faire, moi Ousmane, c'est mon ami, il mérite totalement le ballon d’or cette année. »

Ousmane Dembélé manque de soutien ?

🇫🇷 "Attendez les gars, je suis Dembélé, meilleur joueur de la LDC et j'arrive en sélection, personne ne fait clairement campagne pour moi, pas même mon sélectionneur ? Il vous faut quoi de plus ?"



Le Français vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG manque-t-il de soutien de la part de ses coéquipiers ? Oui selon Walid Acherchour : « Même si ce n’est pas lui qui demande (Mbappé) t’as l’impression qu’il ne faut pas le froisser. Je ne demande pas de conflit, je ne suis pas là pour créer du conflit. Mais si je suis Ousmane Dembélé, je prends du recul deux secondes et je me dis « Je suis meilleur joueur de la Ligue des champions, j’ai été impactant sur toute la phase finale, j’ai fait une grande finale de Ligue des champions, il n’y en a pas un qui fait campagne pour moi, même mon sélectionneur. Alors que cela a été le cas les années précédentes avec Kylian Mbappé. Il faut quoi de plus, » conclut-il. Le Parisien a inscrit 33 buts et délivré 15 passes décisives en 49 apparitions avec le PSG dans une saison historique. Un exercice 2024/2025 qui le place en favori numéro un pour le ballon d’or.