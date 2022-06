Daniel Riolo fait trembler la France

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France s'est inclinée face au Danemark (1-2) ce vendredi soir au Stade de France pour son entrée en lice en Ligue des Nations. Une performance moribonde des Bleus qui inquiète quelque peu Daniel Riolo.

Les hommes de Didier Deschamps (Guy Stéphan pour l'occasion) ont raté leur entrée en lice en Ligue des Nations ce vendredi soir contre le Danemark. Pour l'occasion, les Bleus alignaient une équipe ultra compétitive malgré la fatigue globale de l'effectif. Après la sublime ouverture du score de Karim Benzema, les champions du monde ont fait preuve d'une fébrilité défensive parfois inquiétante, comme l'attestent les deux buts de l'ancien Bordelais Cornelius. Pour ne rien arranger à la sale soirée de l'équipe de France, Raphaël Varane et Kylian Mbappé sont sortis sur blessure quand d'autres joueurs majeurs comme Antoine Griezmann sont passés à côté de leur match. De quoi faire pester Daniel Riolo.

Des cadres à écarter de l'équipe, Riolo est inquiet

Les Bleus s'inclinent face au Danemark dans ce premier match de Ligue des Nations.

🔜 RDV lundi contre la Croatie.



🇫🇷1-2🇩🇰 | #FRADAN | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/4iea0CA1m8 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 3, 2022

Sur l'antenne d'RMC dans l'After Foot, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois. Selon lui, un gros coup de balai serait sans doute nécessaire pour l'équipe de France. « Est-ce qu'on n'est pas en train de reconstruire une équipe ? Est-ce que dans le onze titulaire, ce sont les meilleurs joueurs ? Lloris est le meilleur gardien français ? Est-ce que Varane est encore un des meilleurs centraux français ? Est-ce que Pogba mérite d'être titulaire ? Et Griezmann ? Es-tu en mesure de pouvoir écarter les vieux briscards qui ont été champions du monde ? Comment tu vas peser le truc ? On est d'accord que vu leur niveau, Pogba, Varane, Lloris et Griezmann sont à critiquer et on ne sait pas quel Kanté on voit. Je ne sais pas s'il peut retrouver son niveau », a notamment indiqué un Daniel Riolo, qui s'interroge pas mal sur le renouvellement de génération en équipe de France. Des interrogations partagées par certains fans et observateurs des champions du monde. Des champions du monde qui auront l'opportunité de rassurer lors de leurs prochains matchs. A commencer par un déplacement en Croatie lundi soir. Ensuite, les Bleus joueront l'Autriche puis encore la Croatie. Pas encore de quoi penser aux vacances même si les organismes sont mis à rude épreuve avec un calendrier des plus chargés.