Cette pépite du Real à 100 ME a choisi la France

Equipe de France23 janv. , 13:20
parNathan Hanini
Le Real Madrid a sécurisé ces dernières heures, l’un de ses défenseurs les plus prometteurs de sa génération. Le jeune Leo Lemaitre a prolongé avec une clause importante. Cependant, le défenseur de 16 ans a choisi de représenter la France sur la scène internationale.
Le Real Madrid ne vit pas la saison la plus calme de son histoire. Après le limogeage de Xabi Alonso, la formation de la capitale espagnole a été confiée à Arbeloa. Les résultats restent en dents de scie et les attitudes des joueurs cadres sont critiquées par la presse. Mais en interne, le géant espagnol sécurise les jeunes pousses de son centre de formation.
Cette semaine, le Real Madrid a prolongé le jeune Léo Lemaitre. Le défenseur international U17 français a étendu son bail jusqu’en 2028. « Dans ce cas, le défenseur a signé son nouveau contrat jusqu'en 2028 et sa clause de départ a été fixée à 100 millions d'euros, ce qui dissuade de nombreux clubs potentiels de le recruter à l'avenir, » dévoile le média espagnol Defensa Central.

Léo Lemaitre choisit la France

Une clause importante pour un joueur très suivi à Madrid. D’un père français et d’une mère espagnole, le jeune défenseur de 16 ans possède la double nationalité. En septembre dernier, il a choisi de représenter la France en étant appelé par les U17. D’abord courtisé par l’Espagne (international U15 et U16 du côté de la Roja), Léo Lemaitre se tourne désormais vers les Bleus.
Le défenseur gaucher d’1,93m a été entrainé par Arbeloa la saison passée avec l’équipe Juvenil A. Le média espagnol AS dévoile que sa prolongation de contrat était vue comme urgente du côté de Madrid car le jeune Lemaitre attire les convoitises des formations de Premier League ainsi que d’un club français. Après le jeune Joan Martinez, le Real Madrid continue de prolonger les jeunes prospects de son centre de formation.
Derniers commentaires

OL : Cette recrue s'enfonce à chaque match

je suis anti synthetique. Mais en aucun cas Merah ne peut etre critiqué. Tu peux me suivre je ne me suis pas trompé avec les joueurs précedemment critiqués ( Tolisso, Niakhate, Kluivert), vous retournerez tous votre veste pour Merah

OL : Le meilleur club français en Coupe d'Europe, c'est Lyon !

De plus, on peux sans pb aucun dire qu ele parcours de l'OL est particulierment plus facile qu ecelui de Lille ou de Nice .... Par ex, la seule equipe du top 8 que Lyon a affronté est egalment la seule defaite de Lyon, CQFD

L'OL refuse une énorme plus-value, il reste !

arretez de critiquer Merah, le mec est de 2007. En principe les jeunes jeunes joueurs qui percent sont des joueurs de fulgurence, lui jioue comme un vieux briscard. il y a tres peu de tres jeunes joueurs qui joiuent a son poste. c'est un phenomène. Encore hier, des qu'il est sorti, on a subi. En se mettant entre les lignes, en se cachant jamais, il fluidifie le jeu et soulage les autres. Ce n'est pas un hasard si Fonseca le fait jouer

OL : Le meilleur club français en Coupe d'Europe, c'est Lyon !

Comment comparer des choux et des carottes?? Oui le parcours en europa de Lyon est presque parfait mais on ne peux en aucun cas le comparer avec les sardines ou les parisiens qui jouent des adversaires plus forts en champion league

OL : Le meilleur club français en Coupe d'Europe, c'est Lyon !

D'accord avec ton analyse. Et je vous souhaite (sauf aux trolls de chez vous peut-être) d'aller au bout. C'est sûr que le retour de Fofana couplé à la qualif d'Endricks va vous faire du bien. Vous aurez même un problème de riche avec Fofana et Moreira si j'ai bien compris. Mais tant mieux. Il vaut mieux ça que ne pas savoir qui mettre.^^ Edit: c'est juste que ce pisse-froid passe son temps à dénigrer et à vouloir relativiser chaque bon résultat que l'on fait.... Son auto-satisfaction et sa conclusion déplacée m'a fait réagir.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

