CdM : La France vient sortir l’Allemagne de son trou

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Pour la deuxième fois consécutive, l’Allemagne sort du Mondial dès la phase de groupes. Le milieu de terrain Joshua Kimmich vit mal ce nouvel échec. Mais l’Allemand peut compter sur le soutien d’Antoine Griezmann.

La victoire contre le Costa Rica (4-2) n’a pas suffi. A cause de la défaite de l’Espagne contre le Japon (2-1), l’Allemagne ne verra pas les huitièmes de finale du Mondial. Et ce pour la deuxième fois consécutive après l’édition 2018 en Russie. Un double échec difficile à encaisser pour Joshua Kimmich. « Personnellement, c'est le pire jour de ma carrière, a lâché le milieu de terrain. J'ai peur de tomber dans un trou. Ça fait réfléchir, ces échecs sont liés à ma personne... Nous avons foiré en 2018, puis nous avons explosé à l'Euro (en huitièmes de finale, ndlr) l'année dernière. »

Eres un gran jugador! Volverás a estar arriba Joshua 🤍 https://t.co/GTP7tVJ4Qp — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) December 2, 2022

Ces propos rares ne sont pas passés inaperçus. En pleine préparation du huitième contre la Pologne dimanche (16h), le Français Antoine Griezmann n’a pas pu s’empêcher de soutenir Joshua Kimmich. « Tu es un grand joueur ! Tu reviendras au top Joshua », a écrit l’attaquant des Bleus sur Twitter, avant d’expliquer son message en conférence de presse. « Ça ne veut pas dire que je ne suis pas content (que l'Allemagne soit éliminée, ndlr), a confié le champion du monde. C'est juste que c'est compliqué quand tu sors d'un échec, tu vois tout noir, surtout quand tu as l'équipe pour (gagner) et quand tu t'es préparé à ça personnellement. »

Le soutien de Griezmann

« Même si des fois il a fait des célébrations après des victoires qui peuvent énerver les fans ou ses adversaires, il passe par un mauvais moment, a ajouté l’international tricolore. Je voulais lui montrer que je suis là même si, si ça se trouve, il s'en fout royalement. Mais moi aussi j'ai vécu ça donc accroche-toi. C'est un collègue de profession, j'ai un énorme respect pour ce qu'il a fait. Je voulais lui dire de s'accrocher et de revenir le plus vite possible. » Le milieu du Bayern Munich appréciera sûrement le geste.