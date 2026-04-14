CdM 2027 : La France tombe aux Pays-Bas

Ah ça rage sec 🤣😂🤣 tant mieux c'est toujours agréable
Ça t'écorcherai la gueule de reconnaître que le PSG a une équipe ÉNORME et que t'adorerais supporter une équipe pareille ? 1ere équipe française à faire 3 1/2 finale consécutives de LDC dont 1 gagnée série en cours.... allez... chante avec nous :" PARIS EST MAGIQUE ".... Grosse et longue période de merde pour les suppos de ton club préféré 😂😂🐐🐐
Penalty non sifflé ? Mais il n y avait pas penalty. Et quand on sait que la poussade de konate au match aller n a pas eu de penalty celui la aurait été vraiment dégueulasse si il avait été donné
Roh tu as encore passée une mauvaise soirée toi 😂🤣😂
leur football est pas degueulasse à ces enc... 😏
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|53
|29
|16
|5
|8
|49
|34
|15
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|29
|9
|11
|9
|38
|44
|-6
|37
|29
|10
|7
|12
|39
|39
|0
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|29
|29
|6
|11
|12
|24
|37
|-13
|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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1ère manche pour les Pays-Bas. RDV samedi à Auxerre pour le match retour 🔜 #PBSFRA