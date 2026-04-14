CdM 2027 : La France tombe aux Pays-Bas

LdC : Dembélé punit Liverpool, le PSG en demi

Ça t'écorcherai la gueule de reconnaître que le PSG a une équipe ÉNORME et que t'adorerais supporter une équipe pareille ? 1ere équipe française à faire 3 1/2 finale consécutives de LDC dont 1 gagnée série en cours.... allez... chante avec nous :" PARIS EST MAGIQUE ".... Grosse et longue période de merde pour les suppos de ton club préféré 😂😂🐐🐐