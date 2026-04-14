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CdM 2027 : La France tombe aux Pays-Bas

Equipe de France14 avr. , 22:44
parMehdi Lunay
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Éliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027
Rat Verlegh Stadion (Breda)
Pays-Bas – France 2-1
Buts : Van Asten (11e), Brugts (68e) pour les Pays-Bas ; Van Domselaar (54e csc) pour la France
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Derniers commentaires

Pacho percute Mac Allister, le PSG évite le penalty

Ah ça rage sec 🤣😂🤣 tant mieux c'est toujours agréable

LdC : Dembélé punit Liverpool, le PSG en demi

Ça t'écorcherai la gueule de reconnaître que le PSG a une équipe ÉNORME et que t'adorerais supporter une équipe pareille ? 1ere équipe française à faire 3 1/2 finale consécutives de LDC dont 1 gagnée série en cours.... allez... chante avec nous :" PARIS EST MAGIQUE ".... Grosse et longue période de merde pour les suppos de ton club préféré 😂😂🐐🐐

LdC : Dembélé punit Liverpool, le PSG en demi

Penalty non sifflé ? Mais il n y avait pas penalty. Et quand on sait que la poussade de konate au match aller n a pas eu de penalty celui la aurait été vraiment dégueulasse si il avait été donné

OM : Stéphane Richard prêt à déchirer le nouveau logo ?

Roh tu as encore passée une mauvaise soirée toi 😂🤣😂

LdC : Dembélé punit Liverpool, le PSG en demi

leur football est pas degueulasse à ces enc... 😏

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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