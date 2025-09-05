CdM 2026 ‍: La France en mode patron contre l'Ukraine

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

1ère journée des Éliminatoires du Mondial 2026 :

Tarczyski Arena (Wroclaw, Pologne)

Ukraine-France 0-2

Buts : Olise (10e), Mbappé (82e) pour la France

Pour son entrée en lice dans les éliminatoires, l'Equipe de France a livré une superbe prestation collective conclue par un succès 2-0.

Face à son adversaire le plus coriace du groupe l'Ukraine, l'Equipe de France devait être très méfiante pour ne pas imiter l'Allemagne battue en Slovaquie notamment. Les Bleus mettaient vite fin aux doutes en surclassant leurs adversaires dans le jeu en première période. A force de camper dans les 30 mètres ukrainiens, la France trouvait l'ouverture via Olise. Le joueur du Bayern Munich était proche du doublé mais Trubin réalisait un arrêt monstrueux. Après la pause, l'inoffensive équipe ukrainienne se réveillait et donnait des sueurs froides à Didier Deschamps. Zabarnyi trouvait le poteau et Konaté sauvait un ballon sur sa ligne. Finalement, le capitaine Kylian Mbappé venait tuer le suspense en fin de match. Il se jouait de Zabarnyi avant de tromper Trubin d'une frappe croisée. 2-0 pour la France, bien partie sur la route du Mondial 2026.