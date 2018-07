CdM 2018 : Hazard regarde Mbappé jouer et se prend un coup de vieux

Dans : Equipe de France, Mondial 2018, Foot Europeen.

Avant la demi-finale de Coupe du Monde entre la France et la Belgique, Eden Hazard s'est confié sur le talent de Kylian Mbappé.

Dans l'histoire des Trophées UNFP en Ligue 1, seulement deux jeunes joueurs ont remporté deux fois de suite le titre de meilleur espoir du championnat de France : Eden Hazard en 2009 et 2010, puis Kylian Mbappé en 2017 et 2018. Ces deux cracks révélés sur le territoire français s'apprêtent désormais à s'affronter au sommet du football mondial lors d'une demi-finale de Coupe du Monde. Mardi à Saint-Petersbourg, l’ancien Lillois regardera en tout cas l'attaquant du PSG avec de grands yeux.

« Je l'ai déjà eu quelques fois au téléphone. Il a dû regarder quelques vidéos de moi quand il était plus jeune. Je me fais passer pour un vieux mais ça va, je ne me trouve pas trop vieux. Maintenant, c'est moi qui regarde ses vidéos de temps en temps. J'ai beaucoup de respect pour lui et pour ce qu'il fait, surtout à son âge. Dans le football moderne, on n'avait jamais connu ça. Futur Ballon d'Or ? Bien sûr, sur ce qu'il montre. Sauf que maintenant c'est par rapport aux buts qu'il va marquer puisqu'il n'y a plus que ça qui compte... Potentiellement et qualitativement, il le mérite déjà dès maintenant », a balancé, sur beIN Sports, la capitaine des Diables Rouges, qui estime donc que sa Belgique devra bloquer Mbappé mais aussi Kanté, « le meilleur joueur du monde à son poste » selon son coéquipier belge de Chelsea, pour éliminer la France et aller ainsi en finale pour la première fois.