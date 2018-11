CdM 2018 : Giroud-Griezmann, l’incroyable anecdote de la finale

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

On dit souvent que contester les décisions arbitrales ne sert strictement à rien. Pourtant, ce n’est pas toujours vrai.

La preuve avec cette drôle d’anecdote concernant la finale de la Coupe du monde 2018 remportée par l’équipe de France (4-2) le 15 juillet dernier. Alors qu’il venait de remettre les deux sélections à égalité 10 minutes plus tôt, Ivan Perisic dévie un ballon de la main dans sa propre surface. Dans un premier temps, son geste litigieux échappe aux arbitres, jusqu’à l’intervention d’Olivier Giroud et d’Antoine Griezmann auprès de l’homme en noir Nestor Pitana.

« Ça a été une action rapide, poum, poum, rebond et Hernan (son assistant) donne sortie de but, a raconté l’Argentin à La Nacion. Je lui dis : "Attends, attends." Je vois que Giroud et Griezmann réclament une main. Je le fais savoir aux arbitres vidéo, qui me disent : "Patientez, ne reprenez pas le jeu." Puis ils me lancent : "On te suggère de voir le ralenti." J'y vais, je vérifie et je donne penalty pour la France. » Comme quoi, Giroud a bien été décisif au Mondial…