Benzema met fin à la polémique avec Mbappé, il a mieux à faire

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Une publication de Karim Benzema sur Instagram symbolisant la trahison a fait polémique après la décision de Kylian Mbappé, qui a prolongé au PSG.

Karim Benzema s’imaginait déjà évoluer au côté de Kylian Mbappé au Real Madrid et par conséquent, l’attaquant des Merengue a mal vécu le choix de son coéquipier en sélection. En publiant sur Instagram une photo symbolisant la trahison, Karim Benzema a logiquement déclenché la polémique. Un message que Kylian Mbappé a été invité à commenter au détour d’une interview accordée au Parisien. « On n’a pas échangé. Je sais que tout le monde parlait de Karim et Kylian, Kylian et Karim… Mais en sélection, on ne parlait que du repas du soir. Je n’ai pas voulu forcer ce truc. Quand on se verra, on en discutera. Je lui expliquerais ce choix » a lancé Kylian Mbappé. A son tour, Karim Benzema a été interrogé sur la signification de sa publication.

Benzema ne veut pas parler de Mbappé

Et à quelques jours de la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool au Stade de France, Karim Benzema a clairement fait comprendre que l’avenir de Kylian Mbappé n’était absolument pas au centre de ses préoccupations. « Je vais te dire : on va jouer une finale de Ligue des Champions samedi. Ce n'est pas le moment de parler de ces petites choses. Je préfère ne pas parler. Je ne suis pas fâché, je suis concentré sur la finale, c'est plus important que d'entendre d'autres choses » a lâché Karim Benzema, interrogé par le média espagnol Movistar. Une réponse plutôt sèche de la part de l’attaquant du Real Madrid, qui n’éloignera pas la polémique pour le moment. De toute évidence, les retrouvailles entre les deux hommes en Equipe de France la semaine prochaine seront scrutées de très près. Par les observateurs mais également par Didier Deschamps.