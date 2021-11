Benzema et Mbappé, la France à genoux devant son duo d'enfer

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Samedi soir, Kylian Mbappé et Karim Benzema ont grandement contribué au large succès de l’Equipe de France contre le Kazakhstan (8-0).

A eux deux, Kylian Mbappé et Karim Benzema ont marqué six des huit buts inscrits par les Bleus au Parc des Princes, sans compter leurs nombreuses passes décisives. De toute évidence, l’attaquant du PSG et celui du Real Madrid s’entendent de mieux en mieux sur le terrain, ce qui profite à l’Equipe de France. Interrogé en conférence de presse, le capitaine tricolore Hugo Lloris a commenté la montée en puissance de ce duo de choc. Le gardien des Bleus et de Tottenham espère désormais que Kylian Mbappé et Karim Benzema ne se fixeront aucune limite et continueront à progresser de la sorte collectivement et individuellement jusqu’au Mondial 2022 au Qatar.

Depuis le retour de Benzema en équipe de France, les Bleus ont joué 12 matches. Voilà ce que ça donne pour le trio offensif :



Benzema : ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️🅰️

Mbappé : ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️

Griezmann : ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️🅰️🅰️ — Martin Mosnier (@Martin_Mosnier) November 14, 2021

« A l'image de tous les joueurs qui ont participé à l'Euro, lorsqu'on ne répond pas aux attentes, il y a des doutes mais il faut se servir de ces moments pour progresser. C’est ce que font les grands champions, comme Kylian. Il est fait pour battre les records, aller chercher des titres, il a ça en lui et il ne faut pas qu’il se mette de limites » a commenté Hugo Lloris au sujet de Kylian Mbappé avant d’embrayer sur Karim Benzema. « Il a une certaine aura sur le terrain, il amène quelque chose en plus à l'équipe. On est tous d'accord sur le fait que son retour a été marqué par ses performances, ses statistiques. Je pense que lui non plus n'a pas envie de se mettre des limites. C'est un immense joueur. Ce qu'il réalise avec le Real Madrid ce n'est pas anodin. Très peu de joueurs ont eu l'occasion de le faire autant d'années ». Reste maintenant à confirmer et à peaufiner cette belle entente, en essayant d’intégrer encore davantage Antoine Griezmann à ce duo afin de tout casser à la Coupe du monde.