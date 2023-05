Benzema est un vrai patriote, la France doit l'imiter

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

La chasse à la fraude fiscale est lancée, et le gouvernement a bien l'intention de s'intéresser à ceux qui sont tentés de masquer à l'étranger une partie de leur argent. Un député veut sanctionner plus particulièrement les sportifs.

Ministre chargé des Comptes publics, Gabriel Attal l’a dévoilé lundi, en quête recettes fiscales, le gouvernement veut chasser les ultras-riches qui fraudent. « Chaque fraude est grave, mais celle des plus puissants est impardonnable. Ma philosophie, c’est de concentrer les efforts sur eux et d’alléger la pression sur les classes moyennes », a confié le ministre, qui cible notamment ceux qui cachent de l’argent à l’étranger. Saisissant la balle au bond, Julien Bayou, député écologiste de Paris, a réclamé sur BFM que les sportifs français qui ne paient pas leurs impôts en France n’aient pas le droit de porter le maillot tricolore. Et l’élu écolo d’en dire un peu plus sur ses intentions, en citant l’exemple d’un footballeur qui est un élève modèle en la matière, Karim Benzema.

Estimant que priver les sportifs exilés fiscaux de leurs droits civiques n’auraient aucun effet, Julien Bayou est convaincu qu’une suspension des convocations avec les équipes de France serait une parfaite sanction, facile à mettre en oeuvre en plus. « Aujourd’hui, je crois que parmi les grands joueurs de foot, il n’y a que Karim Benzema qui paye ses impôts sur le droit à l’image en France depuis toujours. Payer ses impôts, c’est prendre soin de la communauté, c’est ça être patriote », a lancé l’élu de Paris, qui souhaite que le ministre tienne compte de sa remarque.

Tout le monde le sait, Karim Benzema a toujours payé ses impôts dans son pays de naissance, la France, en ce qui concerne la gestion de ses droits à l'image. Pourtant, le Ballon d'Or 2022 aurait été parfaitement dans son droit en payant ses impôts en Espagne, où il réside et travaille depuis 14 ans. En 2016, Mediapart avait même tenu à féliciter le patriotisme fiscal de l'attaquant tricolore du Real Madrid dans un long article consacré à ce choix étonnant. Mais KB9 a mis un point d'honneur à ne pas trahir son pays, alors qu'il a pourtant été souvent pointé du doigt par certains hommes politiques. Reste à savoir si cette idée de sanction sportive réclamée par Julien Bayou ira beaucoup plus loin que cette déclaration.