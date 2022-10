Benzema Ballon d'Or, la réaction immédiate de Cristiano Ronaldo

Dans : Equipe de France.

Lundi prochain, la cérémonie du Ballon d’Or 2022 devrait être celle de la consécration pour Karim Benzema.

L’attaquant du Real Madrid et de l’Equipe de France est le grand favori pour succéder à Lionel Messi et devenir le nouveau Ballon d’Or. A moins d’une immense surprise, Karim Benzema sera sacré lundi et tandis que Kylian Mbappé, probable absent du top 5, pourrait faire le choix de boycotter la cérémonie, ce ne sera pas le cas de Cristiano Ronaldo. En effet, Le Parisien dévoile dans son édition du jour que le Portugais a d’ores et déjà prévu de se rendre à la cérémonie du Ballon d’Or lundi, bien qu’il soit certain de ne pas décrocher le titre cette année. Ancien joueur du Real Madrid, où il a brillé pendant des années au côté de Karim Benzema, l’actuel attaquant de Manchester United n’a pas l’intention de manquer le probable sacre de « KB9 ». Une attitude qui change avec celle de certaines années, quand le Portugais avait décidé de snober la récompense en apprenant que Lionel Messi allait être sacré, comme ce fut le cas en 2019 et 2021.

Cristiano Ronaldo sera là pour le sacre de Benzema

Un sacre qui réjouit tout le monde en France au vu de l’évolution de Karim Benzema, lequel est devenu aujourd’hui le meilleur joueur du monde. Actuel entraîneur de Rennes, Bruno Genesio a côtoyé Karim Benzema au centre de formation de l’OL lorsque celui-ci avait 17 ans. En conférence de presse avant le match d’Europa League entre Rennes et Kiev, Bruno Genesio a rendu un bel hommage au futur Ballon d’Or. « Je l’ai connu très jeune, il avait 17 ans. Déjà à l’époque, il avait des qualités de finisseur, d’adresse, largement au-dessus de la moyenne, une faculté à voir les choses avant les autres ce qui pouvait le rendre intolérant avec ceux qui ne voyaient pas ce que lui voyait. Le Ballon d’Or ? Ce n’est que la concrétisation et l’aboutissement pour lui, cette récompense qu’il devrait avoir je l’espère lundi » a apprécié Bruno Genesio, qui attend comme tous les Français avec une grande impatience la remise de la distinction individuelle suprême à Karim Benzema lundi prochain.