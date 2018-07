Ballon d’Or : Griezmann, Mbappé, Varane… Deschamps sent l’arnaque

Dans : Equipe de France.

Les avis sont presque unanimes, on se dirige vers une fin de cycle pour le prochain Ballon d’Or.

Vainqueurs des dix dernières éditions, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi auront du mal à conserver leur suprématie après leur élimination dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde. En revanche, certains champions français ont multiplié leurs chances de remporter cette distinction individuelle. Et ils sont nombreux si l’on en croit Didier Deschamps.

« Griezmann est un candidat au Ballon d'Or. Il le mériterait, oui. Il n'y a pas que lui mais il le mériterait, a confié le sélectionneur des Bleus à L’Equipe. J'espère surtout qu'un Français gagnera le Ballon d'or. Ce serait une très bonne chose. Varane ? Bien sûr qu'il le mériterait. Est-ce que ce sera lui ? (il hausse les épaules) Un défenseur, oui, mais en général c'est un offensif. »

« J'espère surtout que ce sera un Français par rapport au fait que c'est une année de Coupe du monde et qu'ils sont champions du monde, a souligné le technicien. Après, dire lui plus, moins... Kylian (Mbappé), même s'il n'a que 19 ans, on va dire qu'il a le temps. Mais il y a aussi ce qu'il réalise. Paul (Pogba), avec la Coupe du monde qu'il a faite... Ne me demandez-pas qui je préfère. »

Messi, Ronaldo, Neymar...

Deschamps préfère éviter de se mouiller, d’autant que le sélectionneur tricolore ne serait pas surpris de revoir un ancien lauréat soulever le trophée. « (Il soupire) On en a vu tellement. Il y en a deux qui y sont toujours... Allez, même trois. Vous mettez Messi, Ronaldo par rapport à tout ce qu'ils représentent dans le monde et ce qu'ils font. Plus Neymar, même s'il arrive derrière », a prévenu « DD », qui sait que ces trois stars seront bien placées quoi qu'il arrive.