PSG : Il claque la porte du Real et veut Fabian Ruiz

Prolongé récemment par le PSG, Fabian Ruiz n'a jamais caché qu'un retour au Bétis Séville était son plus grand rêve. Le forcing débute depuis l'Andalousie avec un ancien du Real Madrid.

En course pour le Ballon d’Or même si le PSG n’a pas souhaité faire campagne pour lui de peur de disperser les votes, Fabian Ruiz est le joueur qui a tout gagné la saison dernière. La Ligue des Champions avec le PSG, et la Coupe du monde avec l’Espagne. A 30 ans, il a prolongé son contrat avec Paris, où il se sent très bien, sans non plus s’engager sur le très long terme. Le milieu de terrain l’a déjà confié à de nombreuses reprises, son rêve est de revenir au Betis Séville, le club qui l’a fait connaitre, et il souhaite le faire quand il peut encore apporter des choses à la formation andalouse.

Ceballos montre l'exemple et appelle Fabian Ruiz

Recrue vedette du Betis cet été, Dani Ceballos, qui a renoncé à une année de contrat avec le Real Madrid pour rejoindre les Verdiblancos, rêve de voir Fabian Ruiz faire pareil très rapidement. C’est ce qu’il a confié au média local PTV Séville. « J'espère qu'il reviendra lui aussi. Sa situation est différente, puisqu'il est un joueur important d'une équipe qui vient de remporter deux Ligues des Champions. Je suppose qu'il aura envie de rentrer bientôt et d'être près de sa famille. Le mal du pays est puissant. Je pense que c'est une erreur de croire qu'il revient pour prendre sa retraite, car il le ferait au sommet de sa forme et serait encore capable d'apporter énormément. Peut-être que dans un an ou deux, il n'aura plus le même rôle ou jouera moins au PSG. Le Betis est sa maison et nous l'accueillerons à bras ouverts », a livré Dani Ceballos, qui sait que ce forcing touchera forcément un Fabian Ruiz très attaché à sa région.

En attendant, Fabian Ruiz vient de prolonger à Paris jusqu’en 2028, avec une option pour une saison supplémentaire. Mais si son temps de jeu venait à évoluer négativement, l’Espagnol sait déjà quel serait son futur point de chute. Un club du Bétis qui se prépare déjà à l’accueil à bras ouverts, peut-être 10 ans après l’avoir vendu 30 millions d’euros à Naples, c’était en juillet 2018.