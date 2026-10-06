OL : 27 millions d’euros, le transfert qui fait peur à Michele Kang

Hormis avec les magouilles de John Textor, l'OL n'a jamais approché les 30 ME pour un joueur. Ce sera pourtant le prix à payer à la Juventus pour s'offrir Loïs Openda.

C’est la bonne pioche qui donne un autre visage au mercato lyonnais. A la recherche d’un avant-centre après les nombreux départs offensifs pendant l’été, l’Olympique Lyonnais a mis le paquet pour se faire prêter Loïs Openda. Voir le Belge débarquer dans un prêt payant de 3,5 millions d’euros est une très bonne affaire financière, d’autant plus que son salaire est payé en partie par la Juventus Turin. L’attaquant révélé à Lens a rapidement trouvé ses marques, et même si son compteur de buts aurait pu être plus gonflé sur les premiers matchs, son poids sur les défenses, sa générosité et son altruisme en font la pièce maitresse de Paulo Fonseca en attaque.

A tel point que l’OL rêve déjà de pouvoir se le payer définitivement l’été prochain. Aucune option d’achat n’a été apposée à ce prêt, ce qui rend donc l’opération difficile. Mais Loïs Openda n’ayant pas vraiment d’assurance pour son retour dans le Piémont dans un an, le Belge apprécierait de rester à Lyon où il se sent bien. Problème de taille toutefois, la Juventus a tout de même lâché 40 millions pour le faire venir.

Il faudra une offre conséquente pour faire craquer la Vieille Dame, estime TMW. Pour le média italien, seule une opération approchant les 30 millions d’euros pourrait faire réfléchir les dirigeants transalpins, persuadés que d’autres clubs européens vont vouloir faire signer Openda s’il réussit une bonne saison. Ainsi, une offre de transfert à 27 millions d’euros, et en comptant les 3,5 ME de son prêt payant, pourrait être tentée par l’OL. Ce qui en ferait le troisième plus gros transfert jamais réalisé par le club, derrière les 32 ME mis pour Moussa Niakhaté, et les mystérieux 35 millions d’euros lâchés en deux temps pour Orel Mangala, toujours en faveur de Nottingham Forest.

A l’heure actuelle, alors que l’OL n’a pas rempli tous ses objectifs de vente pour cet été, Michele Kang n’a aucunement l’intention de miser une aussi grosse somme. Il reste à savoir si la donne sera différente en fin de saison, en fonction des ventes hivernales, mais aussi d’une éventuelle qualification en Ligue des Champions.