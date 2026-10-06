Jacek Ziober est mort à 60 ans





International polonais qui a fait les beaux joueurs de Montpellier dans les années 90 avec ses dribbles virevoltants et son pied gauche soyeux, Jacek Ziober (rangée du bas, deuxième joueur en partant de la gauche sur la photo) est décédé à l’âge de 60 ans, a fait savoir le MHSC.

« Attaquant pailladin au début des années 90, l'international polonais a disputé 110 matchs sous les couleurs de la Paillade et inscrit 22 buts. Nous pensons très fort à sa famille et à ses proches », a fait savoir le club héraultais, qui sait que le joueur polonais a marqué son époque avec son style inimitable et sa coupe fantasque.

Au cours de l’année 2026, Jacek Ziober avait évoqué dans la presse de son pays une sérieuse maladie et d’importants problèmes de santé, avec une infection bactérienne et plusieurs soucis majeurs au foie notamment.