Jacek Ziober est mort à 60 ans

OPenda fait une belle saison à l'OL et 27 millions semble un prix justifié pour ce joueur. Maintenant pour se l'offrir ce sera de la tambouille lyonnaise et qui doit partir pour trouver les fonds.
Tout le monde sait qui est derrière BeinSport. Le reste n'a aucune importance.
Tu veux mon avis... dd est resté 4 ans de trop... et je suis pas le seul amoureux de foot qui le pense leogets... ENcore une fois merci Didier mais il avait plus que fait son temps
pourquoi pas
Mais il le rappellera surement SI il est bon ... là tu vois il l'a pas appelé et lui a dit de se préparer Ce que deschamps ne faisait JAMAIS
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
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|0
|8
|3
|5
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|2
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|10
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|9
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|7
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🕊️ C'est avec une infinie tristesse que le MHSC a appris le décès de Jacek Ziober à l'âge de 60 ans. Attaquant pailladin au début des années 90, l'international polonais a disputé 110 matchs sous les couleurs de la Paillade et inscrit 22 buts. Nous pensons très fort à sa famille