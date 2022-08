Antoine Kombouaré n'est pas surpris par l'affaire Pogba

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Depuis deux jours, le football français est ébranlé par l'affaire mêlant Paul Pogba et son frère Mathias sous fond d'extorsion en bande d'organisée. Un fait divers qui n'étonne pas Antoine Kombouaré, lequel est témoin des dérives avec les familles des joueurs.

Menaces, tentatives d'extorsion en bande organisée, non il ne s'agit pas du sommaire de l'émission Faites entrer l'accusé mais bien de football. Ces faits font l'objet d'accusations émanant de l'entourage de Paul Pogba, au cœur d'un psychodrame familial sous fond d'argent. Le milieu de terrain de la Juventus s'oppose à son frère Mathias, potentiellement impliqué dans le chantage dont est victime Paul. Si tous les éléments du dossier ne sont pas encore clairs, le volet financier est prédominant et met en avant l'ingérence toujours plus grande des proches dans la carrière d'un joueur.

Kombouaré soutient Paul Pogba face aux vautours

Famille proche ou plus éloignée, amis d'enfance, voisins du même quartier ou de la même ville. L'entourage du joueur de football en 2022 peut être très vite étoffé en comptant agents et représentants reconnus par la profession. Antoine Kombouaré entraîne depuis près de 20 ans et a pu voir l'évolution du football professionnel français. Il n'est pas étonné par ces dérives. « Cela me dégoûte de voir tout cela étalé sur la place publique. Pour tous les joueurs de foot, c'est très compliqué. Que ce soit l'entourage familial ou le premier cercle comme on dit : les agents, les conseillers. Vous n'imaginez pas la pression que les mecs subissent. Je plains vraiment Paul (Pogba) et tous les joueurs de foot. Ça fait 40 ans que je fais ce métier et je vois comment ça évolue », a t-il indiqué en conférence de presse.

Kombouaré sur l’affaire Pogba :



« Ça me dégoûte. Je plains Paul. Vous ne pouvez pas savoir ce que les jeunes subissent aujourd’hui. Tous les vautours... C’est à lui de régler ça et Didier va l’aider. »



(via @RMCsport) pic.twitter.com/HquajHioK9 — Actu Foot (@ActuFoot_) August 30, 2022

Une pression familiale et financière gravissime selon lui et qui le pousse à prendre la défense du joueur de la Juventus. Pour lui, pas de doute sur la sincérité du champion du monde 2018. Didier Deschamps devrait se ranger derrière lui avant le Mondial. « Les familles sont de plus en plus présentes dans les discussions. C'est très dur pour eux, donc on essaie de les protéger. Mais on ne sait pas tout. Quand vous gagnez autant d'argent, il y a tellement de vautours qui gravitent autour. Après ce sont des affaires privées, c'est d'être suffisamment costaud pour tout régler. Je pense qu'il a la stature pour gérer ça. C'est à lui ensuite de revenir fort sur le terrain pour postuler en Équipe de France. Je pense que Didier (Deschamps) va l'aider. S'il peut l'aider, il l'aidera », a t-il ajouté. A voir toutefois ce que donneront les suites d'une affaire qui semble plus complexe qu'il n'y paraît. Didier Deschamps est peut-être protecteur mais surtout envers son groupe et il ne laissera jamais une affaire pourrir le vestiaire des Bleus, Paul Pogba ou pas.