Antoine Griezmann prolonge à l'Atlético de Madrid jusqu'en 2017

Par Claude Dautel

Après une longue réflexion, Antoine Griezmann a fait son choix. L'attaquant français de l'Atlético de Madrid a décidé de prolonger jusqu'en 2017.

A un an de la fin de son contrat avec les Colchoneros, l'heure du choix était arrivé pour Antoine Griezmann. Alors que le club espagnol lui proposait une année de contrat supplémentaire, l'attaquant de 34 ans était tenté par un départ vers la Major League Soccer, le champion du monde 2018 appréciant énormément les Etats-Unis. Mais ce lundi, Antoine Griezmann a finalement décidé de prolonger son contrat d'une année supplémentaire et donc de continuer sa carrière sous le maillot de l'Atlético de Madrid. Les deux parties ont officialisé cet accord qui permettra aux fans de Griezmann de le voir un peu plus longtemps en Europe, ce dont personne ne se plaindra.