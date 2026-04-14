Ancien patron de la FFF, Jean-Pierre Escalettes est mort

2014 : Chelsea, 2017 : Barça, 2019 : Manchester United. Et encore... je ne parle pas de la désillusion à Madrid en 2022 lorsque le PSG avait remporté le match allez à Paris par 1 à 0 (but de Mbappé). ^^
L'OL devrait passer ce match sans trop de problèmes👍
De quoi tu parles ? La seule remontada c est celle face au Barça ... Et puis culotté de l ouvrir quand tu as une defaite 5/4 alors que ton equipe menait de 4 buts à 10 min de la fin pour au final en prendre 5 dont 2 lors des deux dernières minutes du match face a United !!!
Peu importe l'arbitre du match... de toute façon... tous les arbitres se chient dessus lorsqu'ils arbitrent le QSG. Nasser à toujours un geste sympathique envers les hommes en noir. ^^
Tu aurais pu mettre des guillemets pour ce texte. ^^ Un texte que tu devrais revoir d'ailleurs. Qui en est l'auteur que je me marre ? ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|53
|29
|16
|5
|8
|49
|34
|15
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|29
|9
|11
|9
|38
|44
|-6
|37
|29
|10
|7
|12
|39
|39
|0
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|29
|29
|6
|11
|12
|24
|37
|-13
|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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Président de la FFF de 2005 à 2010, Jean-Pierre Escalettes est disparu ce mardi 14 avril à l'âge de 90 ans. La FFF adresse ses pensées les plus sincères et les plus chaleureuses à sa famille, à ses proches et à toute la famille du football.