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Ancien patron de la FFF, Jean-Pierre Escalettes est mort

Equipe de France14 avr. , 16:20
parJérôme Capton
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Président de la Fédération Française de Football entre 2005 et 2010, Jean-Pierre Escalettes est mort ce mardi à l'âge de 90 ans. 
Réagissant à l'annonce du décès de celui qui était en poste lors de la fameuse affaire de Knysna, Philippe Diallo, l'actuel président de la FFF, a confié toute son émotion. 
« C’est avec une profonde émotion et une grande tristesse que la Fédération Française de Football rend aujourd’hui hommage à Jean-Pierre Escalettes. Après avoir tant donné au football amateur, comme joueur, éducateur, dirigeant, puis président de la Ligue fédérale du football amateur, Jean-Pierre Escalettes a présidé la Fédération Française de Football de 2005 à 2010. Durant ces cinq années, la FFF a notamment vu l’équipe de France disputer la finale de la Coupe du monde en 2006 et obtenu la désignation de la France comme pays organisateur de l’Euro 2016.
Au nom de la Fédération Française de Football et de tout le football français, nous adressons à sa famille et à ses proches, nos pensées les plus sincères », a indiqué Philippe Diallo.
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Derniers commentaires

OL : Fofana et Nuamah jugés invendables, Lyon s’inquiète

2014 : Chelsea, 2017 : Barça, 2019 : Manchester United. Et encore... je ne parle pas de la désillusion à Madrid en 2022 lorsque le PSG avait remporté le match allez à Paris par 1 à 0 (but de Mbappé). ^^

PSG-OL : Le nom de l'arbitre fait peur à Lyon

L'OL devrait passer ce match sans trop de problèmes👍

OL : Fofana et Nuamah jugés invendables, Lyon s’inquiète

De quoi tu parles ? La seule remontada c est celle face au Barça ... Et puis culotté de l ouvrir quand tu as une defaite 5/4 alors que ton equipe menait de 4 buts à 10 min de la fin pour au final en prendre 5 dont 2 lors des deux dernières minutes du match face a United !!!

PSG-OL : Le nom de l'arbitre fait peur à Lyon

Peu importe l'arbitre du match... de toute façon... tous les arbitres se chient dessus lorsqu'ils arbitrent le QSG. Nasser à toujours un geste sympathique envers les hommes en noir. ^^

L'OL est en vente, l'incroyable annonce !

Tu aurais pu mettre des guillemets pour ce texte. ^^ Un texte que tu devrais revoir d'ailleurs. Qui en est l'auteur que je me marre ? ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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