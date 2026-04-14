Ancien patron de la FFF, Jean-Pierre Escalettes est mort

Président de la Fédération Française de Football entre 2005 et 2010, Jean-Pierre Escalettes est mort ce mardi à l'âge de 90 ans.

Réagissant à l'annonce du décès de celui qui était en poste lors de la fameuse affaire de Knysna, Philippe Diallo, l'actuel président de la FFF, a confié toute son émotion.

« C’est avec une profonde émotion et une grande tristesse que la Fédération Française de Football rend aujourd’hui hommage à Jean-Pierre Escalettes. Après avoir tant donné au football amateur, comme joueur, éducateur, dirigeant, puis président de la Ligue fédérale du football amateur, Jean-Pierre Escalettes a présidé la Fédération Française de Football de 2005 à 2010. Durant ces cinq années, la FFF a notamment vu l’équipe de France disputer la finale de la Coupe du monde en 2006 et obtenu la désignation de la France comme pays organisateur de l’Euro 2016.

Au nom de la Fédération Française de Football et de tout le football français, nous adressons à sa famille et à ses proches, nos pensées les plus sincères », a indiqué Philippe Diallo.