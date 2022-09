Affaire Pogba et opération : Paul Pogba met les choses au clair

Dans : Equipe de France.

Par Marc Verti

Ces derniers jours, l'affaire Pogba a résonné partout. Sortie de nulle part, cette histoire est venue entacher la réputation du Français, au moment où ce dernier réalisait une opération médicale au genou. Paul Pogba s'est enfin exprimé.

Le samedi 27 août, Mathias Pogba, ancien joueur de Tours et grand frère de Paul Pogba, publiait une vidéo fracassante où il promettait de faire des révélations bouleversantes sur le Champion du monde. L'ancien attaquant guinéen a également déclaré que son petit frère avait contacté un marabout pour lancer un sort à Kylian Mbappé. Une information immédiatement démentie par le clan du joueur de la Juventus de Turin. Ensuite, des détails de cette rocambolesque affaire familiale ont été dévoilés au grand jour. Extorsion, mensonges, racket, menaces. Paul Pogba est visiblement fourré dans une historie assez délicate. Après plusieurs jours de silence, le joueur de 29 ans s'est exprimé dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

Pogba confiant, garde la tête haute

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba)

« Salut à tous, c’est la Pioche. J’espère que vous allez tous bien. Moi ça va, l’opération s’est très bien passée. On va récupérer, on va revenir très très vite. Je voulais vous remercier, tous, pour vos messages, votre support. Sachez que mentalement ça va malgré tous les soucis, malgré la blessure et les autres problèmes. On garde la tête haute, on n’est jamais tout seul. On va avancer. En tout cas, un grand merci à tous pour vos messagers et votre soutien. On sourit toujours » a confié le natif de Lagny-sur-Marne qui a surtout évoqué sa blessure mais également les « autres problèmes » faisant référence sans citer de noms, aux vidéos de son frère. Paul Pogba semblait être confiant sur ses dires concernant Mbappé mais également sur la suite du litige entre lui et son frère. Pour le moment, l'ancien joueur de Manchester United est éloigné des terrains suite à son opération au genou et voit ses chances de disputer la Coupe du monde avec l'Équipe de France se réduire inexorablement.