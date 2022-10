Affaire Pogba : Coup dur XXL confirmé pour Mathias Pogba

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Actuellement en détention provisoire et mis en examen pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée contre son frère Paul, Mathias Pogba clame toujours son innocence. Malgré tout, les enquêteurs doutent de sa version des faits.

Le 27 août dernier, Mathias Pogba faisait le buzz sur les réseaux sociaux en attaquant publiquement son frère Paul dans une vidéo. Selon lui, le footballeur de la Juve n'est pas la personne qu'il prétend être. Peu soucieux de sa famille et adepte de la sorcellerie, le champion du monde aurait même voulu du mal à... Kylian Mbappé. De son côté, Paul Pogba se dit lui victime d'une tentative d'extorsion de fonds. Il a même été enlevé en mars dernier par des hommes cagoulés lui demandant de leur payer 13 millions d'euros pour services rendus au fil des années. Aux enquêteurs, la Pioche aurait même confié que son frère Mathias faisait partie des agresseurs. Rien ne permet aujourd'hui de le savoir avec certitude, mais en attendant, Mathias a bel et bien été placé en détention provisoire dans cette affaire.

Mathias Pogba agace les juges d'instruction !

Paul Pogba a repris la course ! 🏃‍♂️🔙



Il pourrait ainsi faire son retour à la compétition d'ici un mois.



(Sky) pic.twitter.com/wLjhrb1Okz — Actu Foot (@ActuFoot_) October 4, 2022

S'il clame toujours son innocence, l'ancien de La Chaine L'Equipe a de nouveau sorti des vidéos contre son petit frère le 23 septembre dernier. Des vidéos programmées automatiquement. Une attitude qui n'a apparemment pas du tout plu aux juges d'instruction en charge de l'affaire Pogba, puisque selon Le Parisien, sa demande de remise en liberté lui a été refusée. Le média propose d'ailleurs l'ordonnance datée du 29 septembre. Il y est notamment marqué : « Des vidéos montrant le mis en examen ainsi que de multiples messages (…) contenant des formes renouvelées de pressions à l’égard de Paul Pogba ont été publiées le 23 septembre sur des comptes Twitter et TikTok habituellement utilisés par l’intéressé. Ces récents éléments interrogent de façon d’autant plus grave sur l’implication de ce dernier, ses intentions vis-à-vis du plaignant et sur son positionnement par rapport aux faits pour lesquels il est mis en examen ». Une première bataille remportée par Paul Pogba et ses avocats, alors que le champion du monde devrait prochainement faire son retour sur les terrains avec comme objectif principal, une place dans le groupe de Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar.