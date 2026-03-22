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Serie A : L'Inter Milan cale encore à la Fiorentina

Serie A22 mars , 22:41
parAlexis Rose
0
30e journée de Serie A :
Stade Artemio-Franchi.
Fiorentina - Inter Milan : 1-1.
Buts : Ndour (77e) pour la Fiorentina ; Esposito (1ère) pour l’Inter Milan.
Avec ce nul, l'Inter garde sa place de leader de la Serie A, mais avec plus que six points d'avance sur le Milan AC.
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Toujours aussi bon perdant

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comme ta mere

OM : Blessure sérieuse pour Mason Greenwood ?

ps pret de t arriver à toi....

Personne n'est aussi mal arbitré que l'OL, Fonseca en a marre

quelles stats???

EdF : Deschamps a encore une mauvaise nouvelle pour Tolisso

mdrrr. on verra avec le grd Zidane.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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