Serie A : L'Inter Milan cale encore à la Fiorentina

30e journée de Serie A :

Stade Artemio-Franchi.

Fiorentina - Inter Milan : 1-1.

Buts : Ndour (77e) pour la Fiorentina ; Esposito (1ère) pour l’Inter Milan.

Avec ce nul, l'Inter garde sa place de leader de la Serie A, mais avec plus que six points d'avance sur le Milan AC.