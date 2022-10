A cause de Mbappé, Matuidi voit les Bleus en danger

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Champion du monde avec les Bleus en 2018, Blaise Matuidi a estimé les chances de l’équipe de France pour la prochaine édition. Pour le milieu de terrain, les tenants du titre auront notamment affaire à des Sud-Américains revanchards.

A près d’un mois du Mondial 2022, certains favoris se démarquent assez nettement. L’équipe de France n’a pas été brillante ces derniers mois. Mais nul doute que ses adversaires l’incluent parmi les sélections les plus redoutables. On peut également citer le Brésil de Neymar et l’Argentine de Lionel Messi qui débarqueront au Qatar avec d’excellentes dynamiques. Les deux Parisiens tiendront à répondre à Kylian Mbappé qui avait titillé les Sud-Américains en mai dernier.

"NA AMÉRICA DO SUL O FUTEBOL NÃO É TÃO AVANÇADO QUANTO NA EUROPA"! 😳🤔



Em EXCLUSIVA para a nossa @isabelapagliari, Mbappé falou sobre a próxima Copa do Mundo e mandou essa aí! 👀 O que achou, torcedor? #Mbappe pic.twitter.com/1i9bl41jWd — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) May 23, 2022

« L'avantage qu'on a nous les Européens, c'est que l'on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Ligue des Nations, avait expliqué le Français à TNT Sports. Quand on arrive en Coupe du monde, on est prêts là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. C'est pour ça que lors des dernières Coupes du monde, c'est toujours les Européens qui gagnent. » Sa déclaration avait créé une polémique. Du coup, parmi les concurrents des Bleus, Blaise Matuidi se méfie particulièrement des sélections évoquées par Kylian Mbappé.

De la concurrence pour l'EdF

« Il y a beaucoup de prétendants. Les équipes sud-américaines ont un esprit revanchard, a prévenu le milieu interrogé par l’AFP. Les nations européennes, avec l'Allemagne et l'Espagne notamment, seront aussi présentes. Mais je reste certain que la France a les moyens de faire quelque chose de fabuleux. Ce serait fabuleux de faire le doublé, c'est rare. Et je sais, le connaissant, que le sélectionneur aura les mots justes pour motiver les troupes. Il est très concentré sur la Coupe du monde. » Au moins, la sélection de Didier Deschamps n’affrontera aucune équipe sud-américaine en phase de groupes.