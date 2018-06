1 but, 2 visages et 3 points… Les Bleus sont qualifiés !

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Grâce à une première période convaincante, l’équipe de France a dominé le Pérou (1-0) ce jeudi en phase de groupe du Mondial 2018. Un succès important pour les Bleus, officiellement qualifiés pour les huitièmes de finale.

On a enfin vu une équipe de France séduisante ! Bon, ça n’a pas duré 90 minutes mais c’est suffisant pour battre le Pérou. La mission n’était pourtant pas simple en début de rencontre, lorsque Los Incas, poussés par plus de 20 000 supporters, imposaient une énorme intensité aux Français cantonnés dans leur moitié de terrain. Mais petit à petit, les Bleus répondaient au défi physique et se créaient les meilleures occasions.

Tout d’abord sur une frappe lointaine de Pogba à côté, puis avec la tête de Varane non cadrée, ou sur la reprise de Griezmann arrêtée par le gardien Gallese. Une seule frayeur pour Lloris, la tentative de Guerrero bien sortie par le gardien tricolore. Car l’homme de cette première période, c’était bien Mbappé, auteur de l’ouverture du score devant le but vide, après une tentative de Giroud contrée (1-0, 34e). De quoi récompenser une bonne première période de l’EdF, qui aurait pu doubler la mise sans l’arrêt de Gallese sur le coup de fusil d’Hernandez.

Le poteau de Lloris a tremblé !

On s’attendait à revoir le même visage français lors du deuxième acte, mais ce n’était pas le cas. Au contraire, le Pérou avait clairement la possession et les hommes de Deschamps étaient moins menaçants. Résultat, le missile d’Aquino heurtait le poteau de Lloris dès le retour des vestiaires ! Heureusement pour nos Bleus, c’était la seule véritable occasion pour les Péruviens en deuxième période. Grâce au bon travail du duo Kanté-Pogba au milieu, l’EdF se montrait solide et méritait son succès, ainsi que sa qualification pour les huitièmes ! De son côté, le Pérou est éliminé.