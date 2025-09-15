« Personne ne pourra me vendre », Lizarazu ne cautionne pas ça

ICONSPORT_269776_0078

Ce mercato estival a marqué la fin de l’aventure de Kingsley Coman avec le Bayern Munich. L’international français de 29 ans a rejoint le club d’Al Nassr et l’Arabie Saoudite. Un choix qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Bixente Lizarazu a émis quelques critiques sur le choix de l’ancien du PSG.
Un appel de Cristiano Ronaldo a su convaincre Kingsley Coman de rejoindre l’Arabie Saoudite. L’ailier français a quitté le Bayern Munich cet été pour 25 millions d’euros pour rejoindre le club d’Al Nassr. L’international tricolore (59 sélections, huit buts) s’est expliqué sur son choix. Dans une interview livrée à Téléfoot, l’ancien du Paris Saint-Germain a expliqué vouloir être au centre d’un nouveau projet. Une justification qui ne tient pas pour certains.
« C’est un joueur extraordinaire, c’est une fierté de jouer avec lui. Je pourrai dire à mes enfants que j’ai joué avec Cristiano Ronaldo, c’est toujours un plaisir de côtoyer ce genre de joueurs. »
- Kingsley Coman sur le fait de jouer avec Cristiano Ronaldo

Coman en Arabie Saoudite pour le sportif, il n’y croit pas

Toujours sur Téléfoot ce dimanche matin, Bixente Lizarazu n’a pas été convaincu par les explications livrées par Kingsley Coman. Selon le champion du monde 1998, les joueurs partants en Arabie Saoudite abandonnent le côté sportif. « Personne ne pourra me vendre que quand tu pars en Arabie saoudite, tu le fais pour des raisons sportives. Ce n’est pas un championnat qui va t’élever. Il pouvait jouer dans un des grands championnats européens, en Angleterre par exemple. Ce n’est pas un choix qui te tire vers le haut. Kanté a pu être rappelé (en Bleus), mais pour moi, il y a une forme d’abandon sur le plan sportif, alors qu’il est encore jeune », explique l’ancien latéral des Girondins de Bordeaux.
De son côté, l'ancien joueur du Bayern Munich veut rester compétitif pour espérer être sélectionné pour la Coupe du monde 2026 en fin de saison. Pour sa première apparition avec son nouveau club, Coman a été buteur dans une large victoire 5-0. Une première idéale pour se mettre dans le bain. 
