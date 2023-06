PSG-TFC ‍: Le Trophée des champions aura lieu en janvier 2024

Dans : Coupe.

Par Claude Dautel

Prévu cet été en Thaïlande, le Trophée des champions qui doit opposer le PSG, champion de France, au TFC, vainqueur de la Coupe de France, a été décalé à janvier 2024.

Le promoteur thaïlandais du Trophée des champions n'ayant pas tenu ses engagements, la Ligue de Football Professionnel a finalement décidé de décaler cette rencontre entre Paris et Toulouse. S'il avait été envisagé de faire jouer ce match à la date initiale en France, la LFP a finalement préféré prendre son temps. « Le Trophée des champions n'aura pas lieu cet été en Thaïlande pour des raisons complètement indépendantes de la volonté de la Ligue. Mais c'est finalement un mal pour un bien. Cela va nous permettre de le déplacer à une date plus favorable, début janvier. Pour le lieu, on est en train de travailler sur trois options, toutes à l'étranger », a indiqué, dans L'Equipe, Vincent Labrune, président de la LFP.