PSG-ASSE et PSG-OL joués plus tôt que prévus en juillet ?

Dans : Coupe.

Les finales de Coupes nationales dès le mois de juillet, l'espoir existe et pourrait prendre forme dans les prochains jours.

Devant la crise de pandémie du Covid-19 actuelle, le gouvernement a récemment décidé de prolonger l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 24 juillet. Avec cette décision, ce sont de nombreuses mesures qui continuent d’être appliquées, et empêchent notamment tout retour du football au plus haut niveau. Mais avec le déconfinement et les signaux pour le moment positifs sur l’évolution de la maladie, les parlementaires vont être amenés à revoir cette date. La discussion doit débuter ce vendredi et devrait, selon Le Parisien, déboucher sur un prolongement de l’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet, et non plus le 24 juillet. Dès lors, cela pourrait changer beaucoup de choses pour les instances du football et les clubs, qui prennent espoir de voir leur sport reprendre.

Les finales nationales PSG-ASSE (Coupe de France) et PSG-OL (Coupe de la Ligue) pourraient ainsi avoir lieu à partir de la mi-juillet, bien évidemment à huis-clos. Ce serait en tout cas un premier signal vers une reprise de la saison 2020-2021 au mois d’août comme espéré par la Ligue, même si cela posera inévitablement des problèmes de calendrier si l’UEFA confirme le retour des Coupes d’Europe dans ce même mois d’août. Des éléments positifs qu’il faut toutefois prendre avec précaution, sachant que le déconfinement n’a pas encore débuté, ne touche pas de la même façon toutes les régions non plus, et qu’une deuxième vague ou du moins un rebond de l’épidémie est toujours craint par les autorités. Néanmoins, si des dates de finales devaient être fixées courant juillet, une reprise de l’entrainement début juin serait alors envisagée, au moins pour les clubs concernés.