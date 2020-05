L1 : 1ère journée le 22-23-août, les finales avant, l'annonce choc !

Dans : Ligue 1.

Le directeur général de la Ligue de Professionnel de Football a annoncé que le championnat 2020-2021 de Ligue 1 devrait reprendre le week-end du 22-23 août.

Directeur général de la Ligue de Football Professionnel, Didier Quillot a tenté de remettre un peu d’ordre dans le capharnaüm actuel qu’est la Ligue 1. Et invité de RTL, le responsable a tenté de donner un calendrier prévisionnel de reprise du Championnat de France, même si bien évidemment tout cela est encore lié à la situation sanitaire en France. Pour Didier Quillot, les choses semblent relativement claires, avec même des dates possibles afin de faire jouer la finale de la Coupe de France entre l’ASSE et le PSG, et celle de la Coupe de la Ligue entre l’OL et le PSG. Forcément, une chose est déjà acquise, si ces deux finales ont lieu en août, ce sera sans aucun supporter.

Didier Quillot a, a priori, les idées claires sur ces dossiers. « Notre objectif est de commencer la saison 2020-2021 en août, et notre date cible est le 22-23 août. On veut discuter de cette date-là avec les nouveaux diffuseurs et avec l’Etat qui déterminera si on peut jouer à cette date à huis clos, pas à huis clos, avec quelle jauge. Si on maintient cette date de reprise les 22-23 août et que l’on peut rejouer le 1er août, et bien à l’évidence il reste 1 à 2 week-ends et on pourrait loger les deux finales de la Coupe de France et de Coupe de la Ligue à huis clos (...) Pour répondre à mon ami Roland Romeyer, si ces matchs ont lieu en août, l’état autorise ces finales en août, il n’y aura pas de public », a confié, Didier Quillot, qui veut rester optimiste pour la saison prochaine, même si la LFP n’aura rien à dire face aux ordres du gouvernement dans un sens ou dans un autre.