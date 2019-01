CdL : Un déluge de pénalties et Guingamp élimine le PSG !

Dans : Coupe de la Ligue, Coupe, PSG, EAG.

1/4 de finale de la Coupe de la Ligue

Parc des Princes

Guingamp bat Paris : 2 à 1

But : Neymar (62e) pour le PSG; Ngbakoto (81e sp), Thuram (90e+2 sp) pour l'EAG

Après une première période soporifique à souhait, le match s'emballait soudainement. A l'heure de jeu, suite à une faute de Meunier, Thuram héritait d'un penalty...qu'il ratait. Et une minute plus tard, le PSG ouvrait le score d'une superbe reprise de la tête signée Neymar (1-0, 62e). Paris semblait avoir fait le plus dur, mais sur une faute de Bernat, et après avoir consulté la VAR, Guingamp bénéficiait d'un nouveau penalty que Ngbakoto cette fois transformait (1-1, 81e).

Alors que l'on s'acheminait vers les tirs au but, Monsieur Bastien accordait un troisième penalty à Guingamp suite à une nouvelle faute signée Kehrer dans la surface, Thuram donnait l'avantage aux Bretons (1-2, 90e+3). Dans les ultimes secondes le PSG réclamait lui aussi un penalty, mais l'arbitre ne l'accordait pas, déclenchant la colère des joueurs parisiens et une pluie de cartons jaunes sur Verratti, Neymar et Cavani. Mais cela ne changeait rien et Guingamp pouvait fêter cet énorme exploit, laissant le PSG en furie contre Benoit Bastien.