CdL : Strasbourg renverse Bordeaux et tient sa finale !

1/2 finale de la Coupe de la Ligue

Stade de la Meinau

Strasbourg bat Bordeaux : 3 à 2

Buts : Ajorque (49e), Mothiba (55e, 60e) pour le RCSA; Sankharé (14e), Briand (83e) pour le FCGB

Le samedi 30 mars prochain, la finale de la Coupe de la Ligue opposera Guingamp à Strasbourg au Stade Pierre-Mauroy de Lille. En effet, ce mercredi soir, les Alsaciens, pourtant menés au score, ont renversé Bordeaux en seconde période (3-2).

Equipe en forme du moment, Strasbourg pouvait compter sur ses bouillants supporters pour cette demi-finale de Coupe de la Ligue contre les Girondins, mais l'ambiance était un peu douchée suite à l'ouverture rapide du score par Sankharé (0-1, 14e). Dans une première période légèrement insipide, le Racing ne trouvait pas ses repères et semblait s'installer dans un faux rythme.

Mais la pause faisait un bien fou aux joueurs de Laurey, lesquels revenaient sur la pelouse avec la bave aux lèvres. Et face à cette furia alsacienne, Bordeaux explosait en un quart d'heure avec trois buts signés Ajorque et Mothiba, ce dernier signant un doublé (3-1). Les Girondins étaient KO, et n'allaient jamais s'en remettre, même si l'espoir revenait quelques minutes après la réduction du score signée Briand (3-2, 83e). Mais le Racing Club de Strasbourg tenait son ticket pour la finale et ne le lâchait pas, malgré quelques sueurs froides dans les ultimes secondes.