CdL : Des idées incroyables pour sauver la Coupe de la Ligue !

Dans : Coupe de la Ligue, Coupe.

Faute d'avoir trouvé un diffuseur acceptant de payer les droits TV, la Coupe de la Ligue pourrait bien disparaître du paysage footballistique français. Mais avant de planter le dernier clou dans le cercueil d'une compétition qui n'a jamais trouvé sa place, la Ligue de Football Professionnel va relancer ce mercredi midi un nouvel appel d'offres afin d'essayer de trouver un ou des médias susceptibles de signer un chèque. Et pour rendre son offre plus attirante, la LFP propose des choix pour le moins originaux. Selon L'Equipe, l'organisateur de la Coupe de la Ligue envisage ainsi de ne faire participer que les huit premières équipes du précédent championnat, lesquels s'affronteraient dans des quarts de finale, demi-finales et finale...tout cela dans une période de dix jours au moment des fêtes de fin d'année. Les recettes seraient partagées entre la totalité des clubs, y compris ceux qui ne sont pas qualifiés.

Autre idée de la Ligue, faire jouer cette compétition via des poules régionales. Seul souci, les présidents des clubs de la zone Nord, où on trouvera le PSG, sont évidemment opposés, et même dans les autres régions on croit difficilement à cette formule. A priori, la LFP va donc tenter de sauver ce qui peut l'être avec ces deux offres, mais si aucune chaîne TV ne bouge, alors la Coupe de la Ligue sera sacrifiée la saison prochaine. Paix à son âme.