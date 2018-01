C. Ligue : L'arbitrage vidéo passe un énorme test

Dans : Coupe de la Ligue, Coupe.

La Coupe de la Ligue innove, avec la suppression de la prolongation, et désormais l’apparition de l’arbitrage vidéo pour les matchs des quarts de finale.

Ce sera donc le cas ce mardi soir à l’occasion du derby entre Nice et Monaco. Clément Turpin pourra donc faire appel à deux arbitres qui se trouvent dans une cabine régie, et qui pourront lui porter assistance dans quatre cas de figure : pénalty ou pas, hors-jeu ou pas, rouge mérité ou pas et identification d’un joueur en vue d’une sanction. Comme en Italie, M. Turpin aura aussi l’opportunité, en cas de doute collectif, de vérifier par lui-même les images pour prendre la décision finale, même si cette solution a beaucoup fait parler en Serie A, puisqu’elle fait tout de même perdre un temps assez conséquent et casse complètement le rythme de la rencontre (voir photo).

Ce ne sera en tout cas pas une nouveauté pour M. Turpin, qui avait déjà officié lors du barrage d’accession à la Ligue 2 la saison passée entre le Paris FC et Orléans, avec une double utilisation de cet outil pour prendre des décisions lors de la rencontre. Gageons que cette semaine, avec les quarts de finale de la Coupe de la Ligue, l’arbitrage vidéo (VAR) passera tout de même un test majeur en vue de son application la saison prochaine.